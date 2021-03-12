Ca sĩ Hoàng Lâm tiều tụy, người tím tái, ăn uống khó khăn vì ung thư não

Hậu trường 12/03/2021 09:24

Ca sĩ Uyên Nhi (em họ của danh hài Việt Hương) cho biết ca sĩ Hoàng Lâm (Lâm Onbi) đang nằm ở Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM để điều trị căn bệnh ung thư não.

Theo Pháp luật và bạn đọc đưa tin, đầu tháng 3 vừa qua, ca sĩ Uyên Nhi và cũng là em họ của danh hài Việt Hương thông báo ca sĩ Hoàng Lâm (Lâm Onbi) phát hiện bị ung thư não khi đi khám tại một bệnh viện ở TP. HCM.

Từ khi phát bệnh, giọng ca khỏe mạnh ngày nào tiều tụy đi trông thấy. Anh sụt 7kg chỉ trong gần 1 tuần. Sau thời gian nằm viện, anh đã được bạn bè và người thân đưa về Tây Ninh để điều trị theo phương pháp thuốc nam.

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 Hình ảnh tiều tụy hiện tại của ca sĩ Lâm Onbi - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc 

Tuy nhiên đến ngày 06/03, Uyên Nhi cho biết: "Anh Lâm Onbi vừa được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM theo ý kiến của mọi người và gia đình vì anh đau quá không chịu nổi nữa".

Đến ngày 10/03, hình ảnh nam ca sĩ người tím tái, mệt mỏi trên giường bệnh khiến cho rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè xót xa. Uyên Nhi thông tin: "Anh vẫn chưa ăn lại được, nhưng tự uống nước được rồi. Những cơn đau nhức làm anh phải sống với thuốc giảm đau mỗi ngày.

Anh tiều tụy và gầy rõ ra. Người nghệ sĩ không ai muốn mình xấu trong mắt mọi người cả, tôi đăng những hình ảnh như vậy để người thân theo dõi anh Lâm chứ tôi cũng xót xa lắm.

Mong rằng những lời cầu nguyện và sự hỗ trợ của mọi người sẽ là nguồn động lực lớn nhất giúp anh mau hết bệnh, mau lấy lại phong độ, mau đẹp trai lại, được đi hát lại...".

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 Uyên Nhi (ngoài cùng bên trái - pv) đến thăm hỏi và dìu Lâm Onbi ra xe để đi Tây Ninh chữa bệnh - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc 

Lâm Onbi tên thật là Nguyễn Hoàng Lâm, sinh năm 1983 và sinh sống ở Bình Dương. Anh là gương mặt được biết đến nhiều thông qua các chương trình nghệ thuật ở tỉnh, hội chợ. Ngoài ra, nam ca sĩ còn cho ra nhiều sản phẩm ca nhạc như Ý em sao, Tận cùng của nỗi đau, Yêu vì ai yêu vì em… Lâm onbi còn thử sức trong lĩnh vực phim ca nhạc với thành phẩm Vắng em tim ngừng đập

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 Lâm Onbi gửi lời cảm ơn đến những người đã giúp đỡ mình - Ảnh: FBNV

Lúc chưa phát bệnh, Lâm Onbi rất hay chia sẻ những tấm hình chăm chỉ tập luyện tại phòng gym. Có lẽ cũng chính vì thế nên nam ca sĩ sở hữu một vóc dáng khỏe mạnh, vạm vỡ, tràn đầy sức sống. Ngoài ra trong những sản phẩm âm nhạc, anh đều trình diễn rất sôi động, có cả những cảnh quay hài hước... Đó chính là lí do khi nhìn vào hình ảnh tiều tụy của Lâm hiện tại, khán giả và đồng nghiệp không khỏi xót xa.  

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 Ca sĩ Lâm Onbi lúc khỏe mạnh - Ảnh: FBNV

Được biết, ngoài Uyên Nhi, một số nghệ sĩ như Duy Phương, Khánh Đơn và những người đồng nghiệp, bạn bè ở ngoại quốc… cũng gửi lời thăm hỏi và ủng hộ kinh phí để Lâm Onbi chữa bệnh khi biết anh không có bảo hiểm, gia cảnh khó khăn.

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