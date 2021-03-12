Đám tang NSƯT Thanh Nga: Người nối dài 3 ngày đêm, lời chỉ điểm tên tội phạm gây rợn người của con trai cố nghệ sĩ

Hậu trường 12/03/2021 11:48

Thanh Nga qua đời đã để lại vô vàn sự tiếc thương cho những người mến mộ. Ngày cố nghệ sĩ ra đi vĩnh viễn cho đến tận bây giờ, người ta vẫn không thể quên được sự thật phũ phàng ấy.

NSƯT Thanh Nga được biết đến là "nữ hoàng cải lương" của Việt Nam, từng nổi danh lẫy lừng với nhiều vở cải lương kinh điển. Cô cũng là nhân vật chủ chốt của gia tộc cải lương Thanh Minh – Thanh Nga (gia tộc có nhiều nghệ sĩ lớn như Bảo Quốc, Hữu Châu, Hữu Lộc...). Chuyện Thanh Nga bị ám sát từng gây chấn động dư luận một thời. Đến tận ngày nay, công chúng vẫn nhắc lại.

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 Nghệ sĩ kịch Hà Linh (con trai của cố nghệ sĩ Thanh Nga) trong tang lễ của bố mẹ - Ảnh: Internet
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 Nghệ sĩ Hà Linh (ngoài cùng bên trái - PV) là gương mặt quen thuộc với sân khấu kịch Việt Nam - Ảnh: Internet

Theo Pháp luật và bạn đọc đưa tin, sau khi nhập quan, linh cữu Thanh Nga được quàn tại trụ sở Hội Văn nghệ ở quận 3, để khán giả thương mến Thanh Nga được đến nhìn cô lần cuối. Vì số người quá đông nên phải xếp thành 4 hàng, nối dài từ cổng ở đường Trần Hưng Đạo nối đuôi ra đến tận đường Tú Xương, liên tục trong 3 ngày đêm.

Ngoài ra, còn rất đông nghệ sĩ và các em học sinh cũng phải xếp thành 4 hàng, đi từ đường Trần Quốc Thảo qua cổng phụ vào. Khán giả đi ngang qua quan tài chỉ kịp nhìn di ảnh Thanh Nga mà chân vẫn phải bước.

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 Cảnh vợ chồng Thanh Nga bị ám sát được tái hiện lại - Ảnh: ANTD

Buổi sáng đầu tiên tại Hội Văn nghệ, trước khi cho khán giả vào viếng, bà Bảy Phùng Há (NSND Phùng Há) được hai người dìu vào nơi để quan tài Thanh Nga. Bà Phùng Há quỳ trước xuống di ảnh Thanh Nga rồi bật khóc: "Nga ơi, sao con bỏ má mà đi vậy? Đầu bạc đưa tiễn kẻ đầu xanh, còn gì đau lòng hơn". Trước khung cảnh ấy, mọi người yên lặng, chỉ còn nghe tiếng khóc thút thít hòa lẫn tiếng nấc của bà Bảy Phùng Há.

Vào ngày 26/11/1978, nghệ sĩ Thanh Nga cùng chồng là luật sư, đạo diễn Phạm Duy Lân bị sát hại trước cửa nhà riêng ở số 114 Ngô Tùng Châu, phường 12, quận 1, TP. HCM. Cố nghệ sĩ vĩnh viễn ra đi vào đúng cái đêm mà vở cải lương Thái Hậu Dương Vân Nga lần đầu tiên ra mắt công chúng và nhận được sự nhiệt liệt ủng hộ từ khán giả mến mộ khắp nơi. Có ai ngờ sau khi tấm màn nhung trên sân khấu Thanh Minh khép lại chưa được 30 phút, người nghệ sĩ nổi tiếng đã không còn trên cõi đời này nữa.

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 Những hình ảnh của Thanh Nga bên cạnh chồng là ông Phạm Duy Lân và con trai là nghệ sĩ kịch Hà Linh - Ảnh: Internet

Từ lúc cố nghệ sĩ ra đi, đã có rất nhiều những “câu chuyện bên lề” thu hút sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ. Có lẽ vì tên tuổi của Thanh Nga quá nổi tiếng, cùng với sự mất mát đột ngột, mang tính chất dã man ấy đã khiến dư luận không thể không quan tâm.

Lật lại hồ sơ vụ án mạng, con trai của vợ chồng Thanh Nga chính là nghệ sĩ kịch Hà Linh (tên thường gọi ở nhà là Cúc Cu) đã từng thốt lên một câu nói rợn người trong đám tang của bố mẹ khi ấy: “Chú này xạo quá, bắn ba má cháu hôm nay còn đến đây chụp hình à”. Đây chính là lời nói của cậu bé về nhiếp ảnh gia Trần Triều Bình khi người này có mặt trong đám tang của nghệ sĩ Thanh Nga. Thế nhưng qua xác minh điều tra, đây chỉ là một kí ức non nớt của cậu bé, khi Hà Linh nhận thấy sự giống nhau giữa ánh đèn phát ra từ máy chụp hình giống tia sáng phát ra từ khẩu súng khi thủ phạm bóp cò mà thôi.

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 Nhan sắc 'vạn người mê' thuở sinh thời của cố nghệ sĩ Thanh Nga - Ảnh: Internet

Bằng những biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác điều tra vụ án mạng sát hại gia đình Thanh Nga ngày ấy đã phá án thành công sau 139 ngày đêm truy tìm hung thủ với vô vàn những khó khăn, trắc trở. Kẻ cầm đầu hàng loạt vụ bắt cóc tống tiền Nguyễn Thanh Tân cùng đồng bọn đã bị đưa ra ánh sáng, và phải nhận những hình phạt thích đáng về tội ác của chính mình.

Đã hơn 40 năm trôi qua kể từ ngày cố nghệ sĩ Thanh Nga qua đời, thế nhưng vụ án mạng kinh hoàng ngày ấy đã trở thành kí ức không thể quên đối với những ai từng biết đến câu chuyện, đặc biệt là đối với những khán giả mến mộ từ muôn nơi. Để rồi cho đến tận bây giờ, hàng năm người hâm mộ vẫn có thể tưởng nhớ một thời vàng son của “nữ hoàng cải lương” thông qua nhiều thông tin được sẻ chia từ những người thân yêu của Thanh Nga như nghệ sĩ Bảo Quốc, nghệ sĩ Hồng Loan… và từ cả những phương tiện thông tin truyền thông đại chúng.

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