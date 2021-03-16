Vụ số tiền ủng hộ bé Helen – con gái cố nghệ sĩ Vân Quang Long: Linh Lan đề nghị Phan Đình Tùng chuyển tiền đi nơi khác

Hậu trường 16/03/2021 05:15

Sau cuộc đối chất qua điện thoại giữa Phan Đình Tùng và Linh Lan, vợ hai của cố nghệ sĩ Vân Quang Long đã chấp nhận sẽ nhận số tiền ủng hộ con gái Helen. Tuy nhiên đến tối 15/3, cô nàng lại livestream để thông báo không nhận số tiền ấy nữa, vì lí do này đây…

Khoảng 20h (15/3), Linh Lan đã livestream trên trang Youtube chính chủ của mình để thông báo với quý khán giả sự thật đã bị hiểu lầm gần đây. Được biết trước đó, Linh Lan tuyên bố sẽ không có mặt tại buổi ca nhạc tưởng niệm người chồng quá cố, đồng thời không nhận số tiền ủng hộ bé Helen vì cô cho rằng mình được yêu cầu phải xuất trình chứng minh nhân dân kèm giấy khai sinh của Helen thì mới được nhận tiền ủng hộ.

Theo Linh Lan, điều này khiến cô cảm thấy không được tôn trọng. Tuy nhiên, cuộc nói chuyện qua điện thoại khoảng 20 phút với ca sĩ Phan Đình Tùng đã giúp mọi hiểu lầm giữa đôi bên được xóa bỏ.

van quang long 2
 Phan Đình Tùng cùng hội nghệ sĩ đã có mặt tại nhà ba mẹ Vân Quang Long để gọi điện thoại 'ba mặt một lời' với Linh Lan 

Cũng trong livestream mới nhất này, cô cho biết mình sẽ không nhận số tiền mọi người ủng hộ cho Helen. Cụ thể, Linh Lan nhờ ca sĩ Phan Đình Tùng chuyển hộ số tiền đó vào tài khoản ba mẹ Vân Quang Long để ông bà an dưỡng tuổi già.

Cô chia sẻ mình xin được phép thay mặt người chồng quá cố và cô con gái nhỏ thực hiện việc báo hiếu với ba mẹ chồng. Tuy nhiên, Linh Lan cho biết giữa cô và ba mẹ chồng hiện đang có một khoảng cách nhất định nên chưa thể mở lời chia sẻ về số tiền này được, đây chính là lí do vợ hai của cố nghệ sĩ Vân Quang Long muốn ngỏ lời nhờ nam ca sĩ Phan Đình Tùng giúp đỡ chuyển lời.

van quang long 1
 Linh Lan trong livestream mới nhất - Ảnh: Youtube NV 

Ghi nhận những chia sẻ từ Linh Lan, Phan Đình Tùng cũng đã có cuộc trao đổi đầy tình và lý với cô nàng, anh cho rằng mình và các nghệ sĩ chỉ có nhiệm vụ vận chuyển số tiền này đến đúng nơi dự tính. Còn những phát sinh sau đó, tất cả đều đã nằm ngoài tầm kiểm soát của các nghệ sĩ.

Vậy nên, nam ca sĩ khuyên Linh Lan hãy gặp mặt ba mẹ Vân Quang Long để trực tiếp thưa chuyện. Thế nhưng, khi Linh Lan chia sẻ về việc khoảng cách giữa mình và ba mẹ chồng hiện tại, giọng ca Kiếp Dã Tràng cũng đã nhận chuyển lời nguyện vọng này của cô đến ba mẹ Vân Quang Long. 

Phan Đinh Tùng gọi điện cho Linh Lan để ‘ba mặt một lời’

Phan Đinh Tùng gọi điện cho Linh Lan để ‘ba mặt một lời’

Mới đây, Linh Lan (vợ 2 của cố nghệ sĩ Vân Quang Long) cho hay cô sẽ không nhận số tiền được hỗ trợ trong đêm nhạc tưởng niệm chồng mình. Giữa những lùm xùm đó, Phan Đình Tùng cùng các anh em nghệ sĩ đã có mặt ở nhà ba mẹ Vân Quang Long để làm rõ mọi chuyện.

Xem thêm
Từ khóa:   Linh Lan vợ Vân Quang Long NS Vân Quang Long

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 37 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 1 giờ 6 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 17 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 3 giờ 34 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026