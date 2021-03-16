Vụ số tiền ủng hộ bé Helen – con gái cố nghệ sĩ Vân Quang Long: Linh Lan đề nghị Phan Đình Tùng chuyển tiền đi nơi khác

Sau cuộc đối chất qua điện thoại giữa Phan Đình Tùng và Linh Lan, vợ hai của cố nghệ sĩ Vân Quang Long đã chấp nhận sẽ nhận số tiền ủng hộ con gái Helen. Tuy nhiên đến tối 15/3, cô nàng lại livestream để thông báo không nhận số tiền ấy nữa, vì lí do này đây…

Khoảng 20h (15/3), Linh Lan đã livestream trên trang Youtube chính chủ của mình để thông báo với quý khán giả sự thật đã bị hiểu lầm gần đây. Được biết trước đó, Linh Lan tuyên bố sẽ không có mặt tại buổi ca nhạc tưởng niệm người chồng quá cố, đồng thời không nhận số tiền ủng hộ bé Helen vì cô cho rằng mình được yêu cầu phải xuất trình chứng minh nhân dân kèm giấy khai sinh của Helen thì mới được nhận tiền ủng hộ. Theo Linh Lan, điều này khiến cô cảm thấy không được tôn trọng. Tuy nhiên, cuộc nói chuyện qua điện thoại khoảng 20 phút với ca sĩ Phan Đình Tùng đã giúp mọi hiểu lầm giữa đôi bên được xóa bỏ.

Phan Đình Tùng cùng hội nghệ sĩ đã có mặt tại nhà ba mẹ Vân Quang Long để gọi điện thoại 'ba mặt một lời' với Linh Lan Cũng trong livestream mới nhất này, cô cho biết mình sẽ không nhận số tiền mọi người ủng hộ cho Helen. Cụ thể, Linh Lan nhờ ca sĩ Phan Đình Tùng chuyển hộ số tiền đó vào tài khoản ba mẹ Vân Quang Long để ông bà an dưỡng tuổi già. Cô chia sẻ mình xin được phép thay mặt người chồng quá cố và cô con gái nhỏ thực hiện việc báo hiếu với ba mẹ chồng. Tuy nhiên, Linh Lan cho biết giữa cô và ba mẹ chồng hiện đang có một khoảng cách nhất định nên chưa thể mở lời chia sẻ về số tiền này được, đây chính là lí do vợ hai của cố nghệ sĩ Vân Quang Long muốn ngỏ lời nhờ nam ca sĩ Phan Đình Tùng giúp đỡ chuyển lời.

Linh Lan trong livestream mới nhất - Ảnh: Youtube NV Ghi nhận những chia sẻ từ Linh Lan, Phan Đình Tùng cũng đã có cuộc trao đổi đầy tình và lý với cô nàng, anh cho rằng mình và các nghệ sĩ chỉ có nhiệm vụ vận chuyển số tiền này đến đúng nơi dự tính. Còn những phát sinh sau đó, tất cả đều đã nằm ngoài tầm kiểm soát của các nghệ sĩ. Vậy nên, nam ca sĩ khuyên Linh Lan hãy gặp mặt ba mẹ Vân Quang Long để trực tiếp thưa chuyện. Thế nhưng, khi Linh Lan chia sẻ về việc khoảng cách giữa mình và ba mẹ chồng hiện tại, giọng ca Kiếp Dã Tràng cũng đã nhận chuyển lời nguyện vọng này của cô đến ba mẹ Vân Quang Long.

Phan Đinh Tùng gọi điện cho Linh Lan để ‘ba mặt một lời’ Mới đây, Linh Lan (vợ 2 của cố nghệ sĩ Vân Quang Long) cho hay cô sẽ không nhận số tiền được hỗ trợ trong đêm nhạc tưởng niệm chồng mình. Giữa những lùm xùm đó, Phan Đình Tùng cùng các anh em nghệ sĩ đã có mặt ở nhà ba mẹ Vân Quang Long để làm rõ mọi chuyện.

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