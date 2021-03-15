Phan Đinh Tùng gọi điện cho Linh Lan để ‘ba mặt một lời’

Mới đây, Linh Lan (vợ 2 của cố nghệ sĩ Vân Quang Long) cho hay cô sẽ không nhận số tiền được hỗ trợ trong đêm nhạc tưởng niệm chồng mình. Giữa những lùm xùm đó, Phan Đình Tùng cùng các anh em nghệ sĩ đã có mặt ở nhà ba mẹ Vân Quang Long để làm rõ mọi chuyện.

Theo nguồn tin từ kênh Youtube Trai Úc, Phan Đình Tùng, Tuấn Hưng, Quách Tuấn Du, Lâm Vũ, Lương Gia Huy đã có mặt ở nhà ba mẹ Vân Quang Long vào ngày 15/3 để làm rõ những thông tin hiểu lầm gần đây. Trước đó, Linh Lan (vợ 2 của Vân Quang Long) đã “đăng đàn” dòng trạng thái thông báo cô sẽ không có mặt trong buổi ca nhạc tưởng niệm chồng mình: “Linh Lan không cảm thấy được tôn trọng khi có sự đề nghị là chiều nay nếu đến điểm hẹn thì Linh Lan phải mang theo giấy chứng minh nhân dân của mình và giấy khai sanh của con. Đây là một điều làm cho Linh Lan rất buồn như là mình phải đi xin xỏ và chứng minh một điều gì đó thì mới nhận được sự giúp đỡ. Xin thưa là lòng tự trọng và danh dự của Linh Lan không cho phép mình làm điều đó. Tục ngữ Việt Nam mình có câu” Nghèo cho sạch, rách cho thơm” và “ Của cho không bằng cách cho”, Linh Lan viết trên trang facebook cá nhân.

Trước đó, vợ cố nghệ sĩ đã đăng tải dòng trạng thái thể hiện sự bức xúc khi bị yêu cầu chứng minh mới được nhận tiền - Ảnh: FBNV Trước diễn biến này, ca sĩ Phan Đinh Tùng đã cùng nhiều nghệ sĩ khác tới nhà ba mẹ Vân Quang Long để gọi điện đối chất với Linh Lan. Theo dõi clip dài khoảng 20 phút, cộng đồng mạng sẽ hiểu được ngọn nguồn câu chuyện, thật ra đây chỉ là những hiểu lầm không đáng có. Cụ thể, lời đề nghị mang theo chứng minh nhân dân và giấy khai sinh của bé Helen là từ một người anh ở Canada, chứ không phải từ nhóm anh em nghệ sĩ của Phan Đình Tùng. Phan Đình Tùng và các nghệ sĩ khác đã có mặt ở nhà ba mẹ Vân Quang Long để gọi điện nói rõ thực hư với Linh Lan Ca sĩ Phan Đình Tùng cũng giải thích thêm rằng sở dĩ người anh kia làm vậy là bởi vì họ cẩn thận, luật pháp ở nước ngoài cũng khác với Việt Nam, chứ họ không có ý khó khăn hay nghi ngờ gì Linh Lan cả.

“Anh sẽ đính chính giúp em với mọi người rằng vì người anh kia nói thế nên gây hiểu lầm cho em, rồi em đưa lên Facebook, khiến mọi người xôn xao. Anh muốn nói rõ hơn, đôi khi sự việc không có gì xấu nhưng chỉ vì một người làm sai một bước thôi là thành chuyện xấu", nam ca sĩ chia sẻ. Qua cuộc gọi chiều nay với Phan Đình Tùng, Linh Lan cũng xác nhận: "Đúng vậy, anh Lương Gia Huy chỉ nói với em rằng ngày mai qua nhà ba mẹ thôi". Sau đó, vợ 2 của cố nghệ sĩ Vân Quang Long đã đồng ý sẽ nhận số tiền hỗ trợ cho bé Helen như dự định lúc trước. Theo đó, cô trao toàn quyền quyết định cho các anh em nghệ sĩ vì đối với cô, những người nghệ sĩ này là người thân của Vân Quang Long lẫn gia đình cố nghệ sĩ.

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