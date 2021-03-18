Sau 2 năm kiện tụng, Nhật Kim Anh chính thức giành được quyền nuôi con từ chồng cũ

Hậu trường 18/03/2021 06:15

Chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM có quyết định kháng nghị bản án phúc thẩm. TAND cấp cao quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm của quận Ninh Kiều, trao quyền nuôi con cho Nhật Kim Anh.

Theo nguồn tin của PLO, Chánh án TAND Cấp cao tại TP.HCM vừa có quyết định kháng nghị trong phiên giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm vụ tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con giữa nguyên đơn là bà Đỗ Thị Kim Huê (tức ca sĩ, diễn viên Nhật Kim Anh) và bị đơn là ông Ngô Nguyễn Phúc Bửu Lộc.

Được biết, trước đó một năm vào ngày 23/3/2020, tại phiên tòa sơ thẩm được tổ chức ở tòa án quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Nhật Kim Anh vốn đã được chấp thuận việc nhận lại quyền nuôi con từ chồng cũ Bửu Lộc.

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 Nhật Kim Anh cùng chồng cũ tại phiên tòa giám đốc thẩm - Ảnh: PLO

Tuy nhiên phía chồng cũ của Nhật Kim Anh đã gửi kháng nghị phúc thẩm bản án giao quyền nuôi con cho nữ diễn viên, anh cho rằng bé Tin từ khi sinh ra đến nay đều do bố trực tiếp chăm sóc, trong khi Nhật Kim Anh là ca sĩ - diễn viên, thường xuyên đi diễn nhiều nơi nên sẽ ảnh hưởng đến việc chăm sóc bé. Kháng nghị cũng cho rằng bà Huê cư trú cách xa con gần 200 km nên mỗi lần về Cần Thơ thăm con thì cũng phải thu xếp thời gian, công việc.

Về phía bà Huê cũng đưa ra những lập luận để phản bác, bà cho rằng việc ông Lộc lấy lý do cháu bé bị bệnh, bận học hay lý do khác để từ chối cho bà thăm gặp con là vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 82 và khoản 2 Điều 83 Luật HN&GĐ. Cháu bé được ông Lộc trực tiếp nuôi nhưng ông Lộc thừa nhận cháu hay bị ốm, thậm chí có lúc còn bệnh nặng. Ông Lộc thường đi công tác xa nhà, để cháu cho ông bà nội chăm sóc. Ngoài ra, bà Huê còn cho biết gia đình ông Lộc thường xuyên giáo dục cháu những điều không tốt về mẹ cháu.

Xét điều kiện kinh tế, bà Huê cung cấp có chỗ ở ổn định tại TP.HCM, sở hữu một căn hộ khác, ngoài thu nhập từ hoạt động nghệ thuật bà còn là chủ một số doanh nghiệp và là đại sứ thương hiệu cho một bệnh viện thẩm mỹ với hợp đồng kéo dài nhiều năm, có tiền gửi tiết kiệm. Trong khi đó, ông Lộc không có nhà riêng, vẫn cùng con sống chung với cha mẹ đẻ. Không những thế, thu nhập của ông Lộc chỉ ở mức trung bình.

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 Nhật Kim Anh và bé Tin - Ảnh: FBNV

Cũng theo kháng nghị, bà Huê cam kết nếu trực tiếp nuôi dạy con, bà sẽ tạm ngưng các hoạt động nghệ thuật để chăm sóc bé tốt nhất. Đồng thời, nữ ca sĩ – diễn viên cũng hứa sẽ tạo mọi điều kiện để ông Lộc và gia đình ông Lộc được gặp gỡ và cùng giáo dục bé.

Từ đó, Chánh án TAND Cấp cao tại TP.HCM quyết định  nghị bản án phúc thẩm của TAND TP Cần Thơ về tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con giữa bà Huê và ông Lộc, đề nghị TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy bản án phúc thẩm này, giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND quận Ninh Kiều.

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