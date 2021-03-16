Nghệ sĩ Đỗ Hiếu đột quỵ trong nhà nghỉ

Hậu trường 16/03/2021 15:22

Người dân phát hiện nghệ sĩ Đỗ Hiếu chết trong tư thế đang ngủ. Anh trai của Đỗ Hiếu xác nhận thông tin em mình qua đời là do bị đột quỵ.

Theo nguồn tin từ Người Lao Động, ca sĩ Khánh Băng Tuyền, người hát chung trong hội chợ lô tô với nghệ sĩ Đỗ Hiếu, ở TP Biên Hòa, Đồng Nai, cho biết Đỗ Hiếu vốn hiền lành, tốt bụng.

"Anh ấy ra đi ở tuổi 48, để lại trong lòng chúng tôi nhiều xúc động. Anh độc thân, không vợ con, sống rất chan hòa, ân cần với mọi người" - ca sĩ Khánh Băng Tuyền nói.

Vào 18 giờ ngày 13/3, tại nhà nghỉ ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, người dân phát hiện Đỗ Hiếu chết trong tư thế đang ngủ. 

Anh trai của Đỗ Hiếu cho biết theo kết quả khám nghiệm tử thi, em trai anh qua đời do bị đột quỵ. Từ trước Tết Nguyên Đán Tân Sửu đến nay, do tình hình dịch bệnh nên các đoàn hội chợ lô tô đều ngưng hoạt động, Đỗ Hiếu không có việc làm. Gia đình đã nhận thi thể đưa về nguyên quán ở xã Phú Lập, huyện Tân Phú, Đồng Nai làm đám tang.

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 Nghệ sĩ Đỗ Hiếu - Ảnh: Người Lao Động

Nghệ sĩ Đỗ Hiếu có giọng ca trầm ấm, trữ tình. Anh vừa hát tân nhạc với dòng nhạc mang âm hưởng dân ca vừa có thể diễn các trích đoạn cải lương, ca bài ca cổ được khán giả vùng nông thôn yêu thích. 

Tâm sự về những nghệ sĩ hát lô tô, NSND Lệ Thủy từng bộc bạch: "Có những suất diễn quá ít khán giả, tôi được mời tăng cường, không nỡ nhận đủ số tiền cát sê, phải tặng lại để các anh chị em trong đoàn còn có tiền mua gạo nấu cơm. Mỗi đoàn lô tô hơn 30 con người, sống lang bạt nay đây mai đó, rất đáng thương".

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