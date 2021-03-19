Bị mỉa mai bán hàng livestream để câu view, Việt Trinh đáp trả cực gắt: 'Sao cho vừa lòng đây?'

Hậu trường 19/03/2021 09:05

Trước những lời bình luận mỉa mai từ cư dân mạng về việc nghệ sĩ Việt Trinh livestream bán hàng từ thiện là để câu view, “người đẹp Tây Đô” đã không ngần ngại đáp trả cực gay gắt.

Vào ngày 18/3, nghệ sĩ Việt Trinh đã “thả nhẹ” một dòng trạng thái trên trang cá nhân gây thu hút dư luận. Theo đó, nữ nghệ sĩ cho biết tình hình mình vừa bị một số cư dân mạng mỉa mai về việc livestream bán hàng từ thiện là để câu view. Trước sự việc này, Việt Trinh rất bình tĩnh để phản pháo lại: “Thật sự facebook của Trinh chủ yếu livestream bán kính từ thiện chứ đâu phải bán kính gây quỹ để câu like? Vậy mà cũng gieo thị phi cho tui nữa. Tui già rồi câu like làm gì?”.

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 Việt Trinh đáp trả khi bị mỉa mai chuyện livestream bán hàng là để câu view - Ảnh: FBNV

Chưa dừng lại ở đó, Việt Trinh còn thể hiện sự bức xúc của mình trước tin đồn ở trên trời rơi xuống này thông qua việc viết thêm nhiều bình luận phía dưới. “Mỗi khi giúp hoàn cảnh nào xong tôi phải đăng facebook để báo cáo các nhà hảo tâm gần xa và minh bạch số tiền đã chuyển cho các bệnh nhân. Chứ đâu phải tôi đăng để câu View? Mỗi lần đăng về từ thiện rất ít like nha”, “Tui câu like để làm gì ở tuổi 50?”, “Sao cho vừa lòng đây”, nữ diễn viên liên tiếp bình luận ngay dưới bài đăng của mình.

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 Việt Trinh lên tiếng lời nào là tim thả ngập trời cho lời đó - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài đăng này, cộng đồng mạng mới thấy Việt Trinh không hề cô đơn khi có “người trong nghề” lẫn khán giả luôn yêu thương, tin tưởng cô. MC Đại Nghĩa an ủi: “Chị đẹp ơi, buông xả cho nhẹ lòng nè”, Lâm Khánh Chi gửi gắm: “Kệ đi chị yêu quan tâm làm gì”. Hay rất nhiều bình luận khác từ netizen cổ vũ tinh thần cho thần tượng của mình: “Chị ơi, chị đừng buồn với những nguồn năng lượng không phù hợp, và mình cũng không thể làm hài lòng tất cả đâu ạ”, “Thương cho chị gái em quá”

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 Nữ nghệ sĩ nhận được rất nhiều sự yêu thương và ủng hộ từ mọi người - Ảnh: FBNV

Trong một livestream trước đó, vào ngày 16/3, nghệ sĩ Việt Trinh từng bày tỏ hồi còn trẻ, cô đã từng nhận được 10 cây vàng khi đi đóng phim. Thế nhưng lúc ấy, Việt Trinh không nghĩ tới việc giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Vậy nên bây giờ, Trinh mới sử dụng những đồng tiền chính đáng do mình làm ra để sống có ích cho xã hội hơn.

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 Cho tới sáng nay (19/3), người hâm mộ có thể an tâm vì Việt Trinh đã 'khoe' khoảnh khắc bình an mới nhất của mình - Ảnh: FBNV

Nữ nghệ sĩ cũng không quên nhắn nhủ đến những người lập facebook ảo để chửi mình rằng cô không còn buồn và khóc nhiều như lúc trước nữa. Việt Trinh đã từng cất công đi chặn từng tài khoản facebook ảo lên tiếng bôi nhọ hình ảnh mình. Thế nhưng đối với nghệ sĩ ở độ tuổi hiện tại, “người đẹp Tây Đô” cho rằng việc ấy là không cần thiết nữa, rất mệt cho cả Việt Trinh lẫn các bạn.

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Từ khóa:   diễn viên Việt Trinh nghệ sĩ Việt Trinh người đẹp Tây Đô

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