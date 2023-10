Bị mỉa mai bán hàng livestream để câu view, Việt Trinh đáp trả cực gắt: 'Sao cho vừa lòng đây?'

Về tình trạng sức khỏe hiện tại, Mạc Can cho biết chân ông bị phù to, sức khỏe không đảm bảo nên hơi khó để đi diễn. Bên cạnh đó, Mạc Can cho biết mới đây ông vừa bị đạo diễn hủy vai do khó khăn trong việc di chuyển lẫn thực hiện vai diễn.