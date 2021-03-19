Bị mỉa mai bán hàng livestream để câu view, Việt Trinh đáp trả cực gắt: 'Sao cho vừa lòng đây?'

Vào ngày 18/3, nghệ sĩ Việt Trinh đã “thả nhẹ” một dòng trạng thái trên trang cá nhân gây thu hút dư luận. Theo đó, nữ nghệ sĩ cho biết tình hình mình vừa bị một số cư dân mạng mỉa mai về việc livestream bán hàng từ thiện là để câu view. Trước sự việc này, Việt Trinh rất bình tĩnh để phản pháo lại: “Thật sự facebook của Trinh chủ yếu livestream bán kính từ thiện chứ đâu phải bán kính gây quỹ để câu like? Vậy mà cũng gieo thị phi cho tui nữa. Tui già rồi câu like làm gì?”.

Việt Trinh đáp trả khi bị mỉa mai chuyện livestream bán hàng là để câu view - Ảnh: FBNV

Chưa dừng lại ở đó, Việt Trinh còn thể hiện sự bức xúc của mình trước tin đồn ở trên trời rơi xuống này thông qua việc viết thêm nhiều bình luận phía dưới. “Mỗi khi giúp hoàn cảnh nào xong tôi phải đăng facebook để báo cáo các nhà hảo tâm gần xa và minh bạch số tiền đã chuyển cho các bệnh nhân. Chứ đâu phải tôi đăng để câu View? Mỗi lần đăng về từ thiện rất ít like nha”, “Tui câu like để làm gì ở tuổi 50?”, “Sao cho vừa lòng đây”, nữ diễn viên liên tiếp bình luận ngay dưới bài đăng của mình.