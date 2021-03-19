Mới đây, chương trình Hồi ký Thanh Minh – Thanh Nga được phát sóng đã thu hút sự quan tâm đông đảo từ cộng đồng mạng. Dưới mạch dẫn chuyện của cháu gái Thanh Nga - nghệ sĩ cải lương Hồng Loan, rất nhiều điều không phải ai cũng biết về đám tang Thanh Nga đã dần được hé lộ.

NSƯT Thanh Nga được biết đến là nữ hoàng cải lương Việt Nam, từng nổi danh lẫy lừng với nhiều vở cải lương kinh điển. Cô cũng là nhân vật chủ chốt của gia tộc cải lương Thanh Minh – Thanh Nga (gia tộc có nhiều nghệ sĩ lớn như Bảo Quốc, Hữu Châu, Hữu Lộc...).

Theo chia sẻ của Hồng Loan, mặc dù nỗi đau mất Thanh Nga là quá lớn đối với những anh em trong đoàn lúc bấy giờ, thế nhưng bà bầu Thơ vẫn quyết định để đoàn cải lương Thanh Minh – Thanh Nga tiếp tục hoạt động để đảm bảo đời sống cho anh em.

Nhưng đến khi bước vào hậu trường, Bảo Quốc đi thẳng tới di ảnh của người chị quá cố, gục đầu và rơi nước mắt”, cháu gái Thanh Nga chia sẻ.

Thanh Nga cùng chồng và con trai - Ảnh: Internet

Sau đó, bà bầu Thơ sắp xếp cho mỗi nghệ sĩ trong đoàn đóng một vai của Thanh Nga. Bà còn cho mời nghệ sĩ Mỹ Châu về đoàn để đảm nhận vai Trưng Trắc nữa. Cho đến một năm sau khi Thanh Nga mất, bà bầu Thơ đã được mời lên họp về đề nghị đổi tên đoàn từ Thanh Minh thành Thanh Nga.

Nếu ai đã từng yêu mến nữ hoàng cải lương Thanh Nga, thì chắc chắn sẽ bị thu hút bởi những “thước phim tư liệu” do chính cháu gái của cố nghệ sĩ kể lại. Bằng chất giọng truyền cảm của mình, Hồng Loan đã “tái hiện” giây phút anh chị em cô không được ba mẹ cho đến đám tang “má Ba”, vì lí do còn nhỏ. Bởi lẽ đám tang của Thanh Nga thời đó gây xôn xao dư luận, nên người ta xếp hàng để viếng nhiều vô kể, đến độ nhang ban tổ chức cung cấp không đủ, lại còn gây ô nhiễm không khí bởi khói nhang. Thế nên lát sau, phải thay thế nhang bằng hoa hồng. Nhưng rồi, hoa hồng cũng chẳng đủ…

“Khuya hôm đó, khi đi, ba mẹ có khóa cửa nhà lại, rồi kêu: "Mấy đứa phải ở nhà".”, Hồng Loan kể lại.

Nghệ sĩ Thanh Nga thuở sinh thời - Ảnh: Internet

Thế nhưng theo lời cháu gái nghệ sĩ Thanh Nga kể lại, mấy chị em Hồng Loan không chịu nghe lời ba mẹ, đã tự ý dắt díu nhau đi bộ từ nhà ở đường Trần Quốc Thảo thẳng xuống Hội Văn nghệ (nơi quàn Thanh Nga).

Hồng Loan còn cho hay khung cảnh lúc đấy quá đông khiến chị em cô phải vừa đi vừa giơ khăn tang lên rồi hô to mình là cháu của nghệ sĩ Thanh Nga, có như thế mọi người mới tránh đường để chị em cô được vào.

Khoảnh khắc ấy, “Ba mẹ nhìn thấy chúng tôi liền hốt hoảng: "Trời ơi, sao mấy đứa tụi con lại vô đây?". Ba mẹ sợ chúng tôi bị đạp chết hoặc lạc đường".”, nữ nghệ sĩ Hồng Loan bồi hồi.