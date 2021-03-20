Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp qua đời sau thời gian chống chọi với đột quỵ

Hậu trường 20/03/2021 21:53

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp qua đời lúc 16h45 ngày 20/3 tại nhà riêng ở Hà Nội, thọ 71 tuổi. Được biết trước đó, ông vẫn lạc quan viết thơ, vẽ tranh cho khuây khỏa trên giường bệnh.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ online, anh Nguyễn Phan Khoa (con trai của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp) cho biết đến trưa nay (20/3), nhà văn vẫn ăn uống được, nhưng chiều cùng ngày thì nhà văn đã từ từ ra đi trong nhẹ nhàng, bên đông đủ con cháu. 

Được biết, Hội Nhà văn Việt Nam sẽ đứng ra cùng gia đình tổ chức tang lễ cho nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, địa điểm dự kiến là Nhà tang lễ quốc gia.

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 Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp năm 2018 - Ảnh: VNExpress

Nguyễn Huy Thiệp sinh năm 1950 ở Thái Nguyên, quê gốc ở Hà Nội. Thuở nhỏ, ông cùng gia đình di tản qua nhiều vùng quê ở Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Ông tốt nghiệp khoa Lịch sử, Đại học Sư phạm Hà Nội.

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 Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp ký tặng sách chiều 11/8/2020 tại nhà riêng - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Tên tuổi của ông gắn liền với các truyện ngắn như Tướng về hưu, Muối của rừng, Không có vua, Con gái thủy thần, Những người thợ xẻ, Thương nhớ đồng quê, Sang sông, bộ ba truyện ngắn lịch sử Kiếm sắc, Vàng lửa, Phẩm tiết…  Ngoài truyện ngắn, ông viết 10 vở kịch, bốn tiểu thuyết cùng nhiều tiểu luận, phê bình văn học gây chú ý, được xem là "hiện tượng hiếm" của văn đàn trong nước.

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 Từ hơn chục năm nay, ông hầu như gác bút, vui tuổi già với con cháu - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Ông từng nhận huân chương Văn học Nghệ thuật Pháp (2007), giải thưởng Premio Nonino (Italy, 2008).

Từ hơn chục năm nay, ông hầu như gác bút, vui tuổi già với con cháu. 

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