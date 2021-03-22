Vợ Vân Quang Long: Cuộc đời này nhất giả nhất thật, tôi không đi mượn hay xin tiền ai hết

Hậu trường 22/03/2021 10:48

Mới đây, Linh Lan (vợ hai Vân Quang Long) chia sẻ về sự thật – giả trong cuộc đời này, đồng thời cô cũng khẳng định mình chưa từng mượn hay xin tiền bất kì ai.

Mới đây, trên kênh Youtube chính thức của Linh Lan (vợ hai Vân Quang Long) đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô đi chơi ngoài đường cùng con gái Helen, với tiêu đề: "Quá khứ qua đi, hiện tại 2 mẹ con bình yên hàng ngày và cố gắng hơn xưa, vậy là đủ".

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 Linh Lan và con gái Helen vui vẻ trong clip mới - Ảnh: Youtube NV

Trong clip, hai mẹ con Linh Lan thoải mái và vui vẻ đi chơi cùng nhau. Vợ hai vân Quang Long cũng không quên nhắc lại vấn đề mình bị đồn đoán chuyện mượn hay xin tiền người khác suốt thời gian qua. Linh Lan khuyên mọi người hãy cẩn thận trước những tin nhắn giả mạo cô để vay mượn tiền. Bên cạnh đó, vợ hai Vân Quang Long cũng khẳng định mình chỉ có một tài khoản facebook và kênh Youtube đang phát sóng là chính chủ mà thôi.

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 Vợ hai Vân Quang Long khuyên mọi người hãy cẩn thận với những tài khoản giả mạo cô để xin tiền - Ảnh: Youtube NV

"Qua 100 ngày của anh Vân Quang Long, tôi sẽ làm việc trở lại, tôi mong mọi người ủng hộ tôi, yêu thương hai mẹ con cho dù như thế nào đi chăng nữa. Mỗi ngày, tôi sẽ quay một video làm kỷ niệm giữa hai mẹ con tôi.

Khi nào con tôi lớn lên, nó sẽ xem lại được những khoảnh khắc còn nhỏ của mình.

Tôi cũng muốn cảnh báo mọi người rằng, cuộc đời này nhất giả nhất thật, đừng nên quá tin vào lời một người nào đó nói trên mạng xã hội", Linh Lan chia sẻ với người xem.

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 Cô cho biết sẽ bắt đầu cuộc sống bình thường trở lại hậu đám tang chồng - Ảnh: Youtube NV

Trước đó, theo nguồn tin từ kênh Youtube Trai Úc, Phan Đình Tùng, Tuấn Hưng, Quách Tuấn Du, Lâm Vũ, Lương Gia Huy đã có mặt ở nhà ba mẹ Vân Quang Long vào ngày 15/3 để làm rõ hiểu lầm giữa Linh Lan và ban tổ chức đêm nhạc tưởng nhớ Vân Quang Long.

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 Trước đó, Phan Đình Tùng cùng các nghệ sĩ đã có mặt tại nhà ba mẹ Vân Quang Long để nói chuyện cùng Linh Lan 

Theo đó, Linh Lan đã bày tỏ sự bức xúc khi cô và con gái Helen nhận được yêu cầu phải xuất trình đủ giấy tờ tùy thân thì mới được nhận khoản tiền ủng hộ từ đêm nhạc. Tuy nhiên, sau khi các nghệ sĩ gọi điện thoại đối chất với Linh Lan, sự hiểu lầm của đôi bên đã hoàn toàn được xóa bỏ. Ngay sau đó, vợ hai Vân Quang Long cũng có động thái chia sẻ thông tin đính chính lại cùng cộng đồng mạng.

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