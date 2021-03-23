Trước ‘chị đẹp’ Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu đã từng là một cặp với nữ ca nào sĩ nào?

Trong suốt thời gian yêu, cả hai từng chụp nhiều bộ hình tình tứ. Đặc biệt khi Yến Lê thực hiện dự án âm nhạc "Là do em", Lâm Bảo Châu thoải mái diễn xuất chung để bạn gái có thể tiết kiệm chi phí.

Yến Lê – Á quân The Voice 2015 chính là nữ ca sĩ từng bên cạnh người mẫu Lâm Bảo Châu một thời. Về mối quan hệ với mẫu nam kém mình đến 2 tuổi, Lâm Bảo Châu và Yến Lê hẹn hò từ khoảng năm 2015 nhưng hơn 1 năm sau đó mới công khai với truyền thông.

Trong chương trình “Giải Mã Cặp Đôi” phát sóng khoảng giữa năm 2016, cặp đôi đã cùng nhau tham gia và bật mí về cơ duyên gặp gỡ. Yến Lê chia sẻ vì lúc đó ekip thực hiện MV của cô gặp trục trặc trong vấn đề tìm nam chính thế nên nữ ca sĩ “đành” lựa chọn Lâm Bảo Châu. Sau MV đầu tay của Á quân The Voice 2015 năm đó, cả hai đã chính thức trở thành một cặp. Không những thế, họ cũng thoải mái cùng tham gia các buổi giao lưu trên sóng truyền hình để chia sẻ về công việc, cuộc sống và dành cho nhau những lời ngọt ngào trên mạng xã hội.

Cả 2 đã từng tham gia 'Giải Mã Cặp Đôi' và tiết lộ về cơ duyên gặp gỡ

Tuy nhiên không rõ nguyên nhân vì sao, sau này Yến Lê và Lâm Bảo Châu chia tay trong lặng lẽ. Quyết định “đường ấy nấy đi” của họ vô cùng bình yên, không có sóng gió gì thời điểm đó. Người trong cuộc cũng chọn cách im lặng trước mọi việc. Từ ngày trở về cuộc sống độc thân, nữ ca sĩ sống khá kín tiếng đời tư.

Trong khi Yến Lê chưa có dấu hiệu công khai nửa kia của đời mình thì Lâm Bảo Châu đã hạnh phúc bên nữ ca sĩ nổi tiếng Lệ Quyên. Được biết, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu quen nhau trong một lần hợp tác quay TVC khoảng năm 2020.

Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên chính thức công khai hẹn hò - Ảnh: FBNV

Hiện tại, Yến Lê vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật khi thỉnh thoảng ra mắt sản phẩm mới và tham gia các buổi biểu diễn nghệ thuật. Cô nàng theo đuổi hình ảnh của một nữ nghệ sĩ ưa thích sự cá tính, nổi loạn với phong cách thời trang đầy ấn tượng.

Nữ ca sĩ Yến Lê hiện tại - Ảnh: FBNV

Yến Lê tên thật là Lê Hải Yến, sinh năm 1991 và hoạt động nghệ thuật từ khi còn ngồi ghế nhà trường. Sở hữu giọng hát đầy nội lực cùng sự tự tin trước đám đông, cô sớm gặt hái được nhiều giải thưởng âm nhạc trong sự nghiệp như: Top 15 vòng loại miền Bắc Sao Mai 2011, Top 10 Ngôi nhà âm nhạc 2012, Top 8 Vietnam Idol 2014... Riêng năm 2015, cô tham gia "The Voice - Giọng hát Việt" và trở thành "ngựa chiến" mạnh nhất của đội huấn luyện viên Tuấn Hưng. Vượt qua loạt ứng viên sáng giá, giọng ca 9x đã được xướng tên với thành tích Á quân chung cuộc.