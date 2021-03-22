Ghi hình gameshow gặp anh quay phim 'kém duyên', ca sĩ Thái Trinh phẫn nộ gay gắt: 'Sàm sỡ bằng lời nói'

Hậu trường 22/03/2021 21:52

Chiều 22/3, ca sĩ Thái Trinh đã có một bài viết khá dài trên trang cá nhân bày tỏ sự bức xúc sau khi đi quay gameshow. Cô cho biết, đó là việc mình bị "sàm sỡ bằng lời nói".

Thái Trinh chia sẻ khi đi quay hình một gameshow, mọi người đều vui vẻ, dễ thương, mọi thứ đều ổn cho đến khi cô được người trong ê-kíp của mình tiết lộ đã nghe được đoạn hội thoại của anh quay phim trong quá trình bấm máy. Theo bài viết của Thái Trinh, người này liên tục bình phẩm ngoại hình cô, sau đó đến đoạn nữ ca sĩ bấm mấy lần để thử chuông, người quay phim đã có câu nói khiếm nhã. Điều này đã khiến Thái Trinh cảm thấy bị xúc phạm và vô cùng tổn thương.

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 Trạng thái của nữ ca sĩ phẫn nộ anh quay phim nói chuyện 'kém duyên' - Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ bày tỏ đanh thép: "Không chỉ trên mạng xã hội, mà cả ở ngoài đời, người ta thích tự cho mình quyền năng dùng ngôn từ thô bỉ, dung tục để đùa cợt, tình dục hoá câu chữ để thoá mạ người khác. Sàm sỡ bằng lời nói cũng vô đạo đức không kém gì hành động.

Trinh tin rằng, đây không phải là lần đầu các nghệ sĩ nữ phải trải qua điều này, thậm chí rất nhiều, mà không ai nghĩ mình sẽ nên lên tiếng. Nếu là Trinh của ngày xưa, Trinh cũng sẽ nuốt cục tức vào mà im cho xong chuyện. Nhưng càng tiếp xúc với nhiều phụ nữ, Trinh càng thấy chính bản thân phụ nữ mình cũng chưa biết cách bảo vệ mình và bảo vệ cho nhau".

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 Bên dưới bài đăng phẫn nộ, rất nhiều nghệ sĩ Việt đã ủng hộ cô nàng - Ảnh: FBNV

Sau khi quay xong và nghe lại sự việc, Thái Trinh liền tìm đến hỏi người chịu trách nhiệm chương trình nhưng người đó cũng khó xử và không biết phải bảo vệ cô ra sao. Nữ ca sĩ nghĩ: "Thôi trước hết mình tự bảo vệ bản thân bằng cách tự la lên vậy".

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 Nữ ca sĩ nghĩ: 'Thôi trước hết mình tự bảo vệ bản thân bằng cách tự la lên vậy'

Nữ ca sĩ cũng nhắn tới anh quay phim đã có lời nói xúc phạm cô: "Tôi không cần anh xin lỗi, tôi chỉ mong anh học cách tôn trọng phụ nữ như tôn trọng chính bản thân mình và nơi anh đang làm việc. Phông văn hoá của mình không chỉ thể hiện trên giấy tờ mà còn ở từng ánh mắt, lời nói, hành động cư xử. Và nếu như anh có con gái - anh nghĩ sao nếu con gái anh đi quay phim và bị xúc phạm như thế? Vui thôi đừng vui quá, nói bậy đúng chỗ, đúng nơi, đúng người".

Sau khi bài viết của Thái Trinh được đăng tải, phía ekip gameshow đã liên hệ xin lỗi cô. Vậy nên, Thái Trinh quyết định chuyển trạng thái nói về anh quay phim tên C. kia từ chế độ công khai về chế độ riêng tư và thông báo điều này đến quý khán giả quan tâm.

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 Mới đây, Thái Trinh đã có động thái sau khi ekip xin lỗi cô - Ảnh: FBNV

“Động cơ duy nhất của Trinh là muốn mọi người nghĩ về việc sàm sỡ quấy rối một cách nghiêm túc, và mong các bạn nữ nếu có nhìn thấy mình trong câu chuyện của Trinh, hãy dũng cảm lên, la lên, gào lên, cho họ thấy mình không dễ bị bắt nạt, chứng minh cái câu "làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu" chỉ đúng với thời nào chứ giờ là dị hợm với thế kỉ 21 này!”, cô nàng chia sẻ dòng trạng thái mới nhất hậu phẫn nộ anh quay phim “vô văn hóa”.

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