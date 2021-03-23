Vợ NS Thương Tín: 'Anh ấy hất em ra, đến việc em đút cho ăn mà anh ấy cũng mắc cỡ'

Bà xã Thương Tín tâm sự với Trịnh Kim Chi: “Em phải nói mãi anh ấy mới chịu để em thay áo cho. Anh ấy cứ đòi tự thay nhưng bị liệt một bên chân, đứng không nổi thì thay sao được. Anh ấy còn hất em ra. Đến việc em đút cho ăn anh ấy cũng mắc cỡ”.

Cuối tháng 2/2021, nam tài tử nổi tiếng một thời Thương Tín đã trải qua cơn đột quỵ tại phòng trọ. Rất may anh đã được đưa đi cấp cứu kịp thời nên tính mạng không bị ảnh hưởng. Trong thời gian đó, anh được các đồng nghiệp và nhiều mạnh thường quân hỗ trợ về kinh tế để khám chữa bệnh. Tuy nhiên hậu đột quỵ, sức khỏe của diễn viên Biệt Động Sài Gòn vẫn chưa thực sự ổn định. Thương Tín cho biết: "Tôi đang cố gắng ăn đúng giờ, tập thể dục để khỏe hơn. Chứ bệnh của tôi nặng lắm, vậy mà sau mấy ngày có thể đứng dậy đi được. Nhiều người ngạc nhiên lắm, cứ tưởng tôi giả bộ. Gần chết đến nơi mà giả bộ cái gì? Tại vì sức đề kháng tôi vẫn tốt nên khỏe nhanh".

Trịnh Kim Chi và Thương Tín trong buổi làm răng cho nam nghệ sĩ mới đây - Ảnh: FBNV Sau lần đột quỵ, Thương Tín cho biết hiện ông hay bị mệt trong người. Nam diễn viên cho biết bây giờ đến việc lái xe ông cũng cảm thấy khó khăn. Trước đó, trong một buổi gặp với Trịnh Kim Chi hồi 18/3, nam nghệ sĩ cũng chia sẻ dự định lắp răng giả sớm để 10 ngày sau kịp về quê dự giỗ ba. Trịnh Kim Chi cũng đang lo việc này giúp nam nghệ sĩ để ông có thể phát âm rõ chữ như bình thường. Thế nhưng vì hậu đột quỵ, sức khỏe Thương Tín chưa thực sự ổn định nên chắc chắn không đảm bảo để tiểu phẫu hay tiêm thuốc tê – Vietnamnet đưa tin. Mới đây, nữ diễn viên Trịnh Kim Chi - người trực tiếp đứng ra kêu gọi quyên góp và ủng hộ Thương Tín - đã mua bảo hiểm cho con gái nam tài tử. Nữ nghệ sĩ cho biết đã mua gói bảo hiểm 264 triệu đồng, nhắn nhủ với vợ Thương Tín hãy yên tâm vì đến năm 18 tuổi, bé có thể dùng số tiền đó để đi học được rồi. Không những thế, trong 12 năm tới đây, vợ chồng cũng đã bớt đi được một phần gánh nặng về kinh tế.

Vợ và con của nam nghệ sĩ cũng có mặt trong hôm ấy - Ảnh: FBNV Theo lời Trịnh Kim Chi, trước đó, cô kêu gọi được hơn 406 triệu đồng. Sau 2 đợt, cô gửi đàn anh 120 triệu, cộng thêm tiền mua bảo hiểm 264 triệu đồng thì còn lại hơn 22 triệu đồng. Mọi việc liên quan đến vấn đề ủng hộ nghệ sĩ Thương Tín đều được Trịnh Kim Chi thường xuyên công khai đăng tải trên trang cá nhân của mình. Dù được giúp đỡ rất nhiều về kinh tế để chữa bệnh nhưng Thương Tín vẫn day dứt vì không muốn nhận sự giúp đỡ của người khác. Bà xã Thương Tín tâm sự với Trịnh Kim Chi: "Em phải nói mãi anh ấy mới chịu để em thay áo cho. Anh ấy cứ đòi tự thay nhưng bị liệt một bên chân, đứng không nổi thì thay sao được. Anh ấy còn hất em ra. Đến việc em đút cho ăn anh ấy cũng mắc cỡ. Anh ấy bảo: 'Anh chết đi cho rồi, giờ sống mà cứ phải nhờ vả người nọ người kia, như thế này ăn để làm gì'.” Trước đó, nam nghệ sĩ dù sức khỏe còn yếu nhưng vẫn tự lái xe máy đến gặp Trịnh Kim Chi - Ảnh: FBNV Trong những ngày qua, việc hình ảnh quá khứ thời còn trẻ của Thương Tín bị "đào xới" trên mạng xã hội kèm nhiều lời bình luận trái chiều cũng ảnh hưởng đến tinh thần nam diễn viên. Bà xã ông tiết lộ khi biết bị nói xấu, Thương Tín chỉ nằm khóc. Trước tình cảnh này, vợ trẻ của nam nghệ sĩ luôn bên cạnh động viên chồng phải cố gắng giữ sức khỏe để đền đáp ơn nghĩa của những người đã hết lòng yêu thương anh. Bên cạnh đó, anh còn phải dành thời gian và tâm trí để còn tiếp tục theo đuổi nghề và chăm lo cho con cái.

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