NTK Đỗ Mạnh Cường đáp trả gay gắt khi bị nghi ngờ không thể chăm lo tốt cho 8 người con nuôi

Sao Việt 25/03/2021 11:07

Mới đây, NTK Đỗ Mạnh Cường chia sẻ với truyền thông sẽ nhận người con nuôi thứ 8. Bên cạnh ý kiến ủng hộ, vẫn có những ý kiến trái chiều cho rằng anh không thể chăm sóc cho ngần ấy đứa trẻ.

Những ngày qua, NTK Đỗ Mạnh Cường luôn cập nhật tình hình của bé Sóc tại gia đình mới, thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự yêu mến dành cho người bố trẻ khi chào đón đứa con thứ 8 này. 

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Lúc mới về nhà bé Yuli cũng khóc khá nhiều thế nhưng có Đỗ Mạnh Cường luôn cố gắng bên cạnh, quan tâm và dỗ dành bé - Ảnh: FB

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Cô bé được ông Bố trẻ đưa đi cắt tóc và mặc trang phục mới - Ảnh: FB

Được biết, mẹ của cô bé bị xâm hại năm 17 tuổi dẫn đến có thai. Bé Sóc được mẹ sinh ra và nuôi cho đến khi lên 3 tuổi. Vì lý do riêng chưa thể tiết lộ, bà mẹ trẻ đã phải buộc lòng gửi con cho NTK Đỗ Mạnh Cường. Hiện tại bé đã được NTK Đỗ Mạnh Cường đón về và chăm sóc. Anh cũng rất chăm cập nhật tình hình về bé để mọi người theo dõi. 

Bên cạnh những ý kiến ủng hộ việc làm nhân nghĩa của Đỗ Mạnh Cường thì cũng có những bình luận kém duyên khi lên án mẹ đứa trẻ, và cũng nghi ngờ khả năng nuôi dưỡng của anh. Họ cho rằng anh không thể chăm lo đầy đủ và tốt cho 8 đứa trẻ cùng một lúc. 

Thẳng tay đáp trả lại những ý kiến, NTK Đỗ Mạnh Cường đã tổng hợp và chia sẻ trên fanpage cá nhân 3 điều để giải đáp thắc mắc cũng như sự lo lắng có phần "thừa thãi" của họ. Đồng thời anh cũng mong mọi người không bàn tán quá nhiều về quá khứ của bé và khẳng định bản thân hoàn toàn có đủ khả năng để cho Yuli (tên cô bé) có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

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Toàn bộ bài đăng của anh - Ảnh: FB

 

Anh bộc bạch: "Người ta nuôi 7 đứa mà chăm sóc các con lớn phổng phao, ăn ngon mặc đẹp, luôn vui vẻ hạnh phúc, học hành đàng hoàng tử tế... Chăm nhiều khi còn tốt hơn nhiều gia đình bình thường có Bố có mẹ đàng hoàng gấp 1 tỷ lần đấy nên làm ơn đừng ngồi nói xấu sau lưng hay lo lắng những điều rỗng tuếch nữa, thời gian đó hãy lo cho gia đình của chính mình sao cho tốt. Chúng ta nếu là những người yêu thương trẻ con, sống tử tế thì làm ơn cái miệng đừng có gây nghiệp ác khẩu nữa, ông Trời lấy lại hết Phước đấy."

Anh cho rằng thời gian sẽ trả lời tất cả, vậy nên những anh yêu thương anh thì hãy ủng hộ anh, con không yêu thương thì cũng không nên nói lời cay nghiệt. 

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Nhiều đồng nghiệp và bạn bè cũng đã bày tỏ ý kiến ủng hộ anh hết mình - Ảnh: FB

Sau bài đăng này, anh đã nhận được cơn mưa lời khen từ đồng nghiệp và người hâm mộ. Hầu hết các ý kiến đều cho rằng anh không nên quan tâm đến những vấn đề đó, việc làm tốt đẹp của anh đều sẽ được nhiều người ghi nhận và đáng ngưỡng mộ. Họ sẽ ủng hộ  anh hết mình vì việc tốt mà anh làm.  

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Đỗ Mạnh Cường đưa các con đi chơi - Ảnh: FB

Có thể thấy, việc làm của NTK Đỗ Mạnh Cường khiến nhiều người khâm phục. Không chỉ là một nhà thiết kế đầy tài năng mà anh còn là một ông bố tuyệt vời của 8 đứa trẻ. Anh cũng cho biết thêm là dù công việc của anh rất bận rộn, thế nhưng anh vẫn có thể sắp xếp được, buổi sáng chơi với các con sau đó đi làm, buổi trưa anh cũng tranh thủ chạy về cho các con ăn và chăm sóc chúng. Nhiều đồng nghiệp của anh cũng đã khẳng định thêm dù có bận tới đâu anh cũng sắp xếp về nhà sớm với các con. Thêm vào đó, cuối tuần anh thường đưa các con đi chơi để chúng cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn.

Hiện tại anh vẫn đang cố gắng dỗ dành bé Sóc vì sợ con quấy khóc nhiều. Thế nhưng, cô bé trông có vẻ khá ngoan ngoãn và biết nghe lời người lớn. Những cập nhật mới nhất của Nhà thiết kế cũng cho thấy bé rất thường xuyên nhớ đến mẹ. Nhờ có được sự yêu thương, nâng niu, dỗ dành của Đỗ Mạnh Cường, cô bé đã ổn định hơn. 

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