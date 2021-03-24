'Thánh hài nhí' nhà Mạc Văn Khoa xuất hiện khiến dân mạng cười bò

Sao Việt 24/03/2021 19:15

Con gái Mạc Văn Khoa lộ diện cận mặt trên mạng xã hội cùng tin nhắn "chờ bố về" khiến dân mạng "phì cười".

Dạo gần đây, công chúa nhỏ của nam diễn viên hài Mạc Văn Khoa được mẹ trẻ Vy Pumpe thường xuyên "cho lên sóng" với hàng loạt bức ảnh cực kì đáng yêu. 

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, bà mẹ trẻ chia sẻ dòng cảm nghĩ nhí nhố "chờ bố về" cùng hình ảnh bé con đội tóc giả hài hước khiến ai nấy đọc xong đều phải phì cười. Thảo Vy cà khịa chồng mình: "Hông bít hôm nay bố mình đi quay có mệt hông nữa? Hông bít bố đã xem hình mẹ gửi chưa nữa? Hông bít bố sẽ nói gì khi nhìn thấy mình như này... Kiếm chuyện cho bố vui và có sức quay với các cô chú rồi còn mau về với con". 

'Thánh hài nhí' nhà Mạc Văn Khoa xuất hiện khiến dân mạng cười bò - Ảnh 1
 Dòng trạng thái được cập nhật trên trang cá nhân của mẹ trẻ Vy Pumpe - Ảnh: FBNV

Dòng trạng thái vừa được đăng tải đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ những người yêu mến bé Minnie và vợ chồng nam diễn viên hài. Nhiều người nhận xét, cô công chúa nhỏ trông vô cùng đáng yêu và xinh xắn trong bộ quần áo màu hồng và mái tóc giả ngộ nghĩnh. Chưa hết, mái tóc được búi tròn hai bên và phần tóc mái được cắt "méo xẹo" dường như cũng là dụng ý của mẹ trẻ.

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 Cô công chúa nhỏ trông vô cùng đáng yêu và xinh xắn trong bộ quần áo màu hồng và chiếc nơ ngộ nghĩnh - Ảnh: FBNV
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 Bức ảnh với biểu cảm vô cùng hài hước, được cho là giống bố vô cùng - Ảnh: FBNV

Ngắm cận diện mạo của con gái Mạc Văn Khoa, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi hai cha con lại giống nhau đến mức như "đúc ra từ một khuôn". Trong hình ảnh và dòng tin nhắn "mượn lời con" để gửi đến bố Mạc Văn Khoa, bé Minnie nhận được rất nhiều lời khen từ các cô chú: "Có bà nhỏ này là em nói không bao giờ hết buồn luôn đó chị", "Cưng xỉu luôn bé yêu", "Quá trời yêu luôn nha em bé ơi, mà cái mái tóc không hề giả trân nha", ...

'Thánh hài nhí' nhà Mạc Văn Khoa xuất hiện khiến dân mạng cười bò - Ảnh 4
Những bài đăng gần đây của mẹ Vy luôn dành sự quan tâm, động viên cho bố Khoa - Ảnh: FBNV

Dường như từ khi sinh bé con Minnie tới giờ, cuộc sống gia đình của bố Khoa và mẹ Vy càng thêm ngập tràn hạnh phúc. Dù công việc có mệt mỏi tới đâu, cô công chúa nhỏ cũng chính là động lực, niềm hy vọng của gia đình. "Đúng là có con mới hiểu cảm giác của các bà mẹ và biết vì sao cả thế giới gói gọn bằng một em bé rồi ạ. Động lực của bố mẹ" - Vy Pumpe chia sẻ.

Tuy chưa tổ chức đám cưới, nhưng Mạc Văn Khoa và Thảo Vy đã đăng ký kết hôn vào đầu tháng 12/2020. Cũng thời gian này, vợ chồng cặp đôi hạnh phúc đón con gái cưng đầu lòng ra đời. Trước khi quyết định "về chung nhà", cặp đôi đã yêu nhau 5 năm. Mạc Văn Khoa từng dự định tổ chức hôn lễ hoành tráng trong năm 2020, nhưng vì dịch bệnh nên đành hoãn lại.

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