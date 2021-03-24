Cầu thủ Đỗ Hùng Dũng bị chấn thương nặng ở chân phải sau sự cố ở trận thi đấu giữa Hà Nội FC và CLB TP.HCM. Khi vợ anh tức tốc bay vào TP.HCM để chăm lo cho chồng thì thầy Park Hang-Seo cũng vô cùng lo lắng.
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Sự cố cầu thủ Đỗ Hùng Dũng gặp chấn thương tại trận thi đấu giữa đội chủ nhà CLB TP.HCM với Hà Nội FC khiến nhiều người đau xót. Mới đây, trên trang cá nhân của Triệu Mộc Trinh, vợ cầu thủ đã đăng tải dòng trạng thái cập nhật tình hình sức khỏe của Hùng Dũng. Điều khiến cư dân mạng đặc biệt bất ngờ chính là bức thư tay mà thầy Park Hang-Seo đã gửi cho học trò thân yêu của mình.
Triệu Mộc Trinh chia sẻ: "Chưa bao giờ ra sân với một tâm thế lo lắng. Suy nghĩ chỉ cần bản thân mình luôn cố gắng, nghị lực, tốt với bản thân và tất cả mọi người thì bản thân cũng nhận lại được những gì xứng đáng...", ý chỉ người chồng của mình. Cô không quên nhắn gửi động viên anh chồng tiền vệ của mình: "Khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, hãy luôn thật lạc quan và cùng nhau cố gắng papa nhé!".
Bên cạnh sự quan tâm, chăm sóc của vợ. Nam cầu thủ Đỗ Hùng Dũng còn nhận được sự ưu ái hết mực từ người thầy của mình. Vị huấn luyện viên người Hàn Quốc đã vô cùng lo lắng trước chấn thương nghiêm trọng của học trò. Khi còn trên sân, chứng kiến cảnh cầu thủ ôm mặt đau đớn, nằm lăn lộn, thầy đã tức tốc xuống sát đường biên để thăm hỏi. Ngoài ra, sau khi Dũng nhập viện, Park Hang-Seo cũng đến bệnh viện để theo dõi học trò của mình.
Điều đáng chú ý cho thấy thầy Park là một người vô cùng tình cảm là khi ra về, ông còn để lại một tấm thư viết tay bằng tiếng Việt Nam gửi cho Dũng. Theo đó, thầy Park động viên anh hãy cố gắng và đừng vì chuyện này mà đánh mất dũng khí. Bức thư tay đã được Triệu Mộc Trinh đăng tải sau đó.
Được biết, cách đây vài tiếng, vợ Hùng Dũng đã chia sẻ tình hình mới nhất của chồng: "Ca phẫu thuật đã thành công...sức khoẻ, tinh thần vẫn là điều quan trọng nhất. Mọi điều tốt đẹp vẫn còn ở phía trước, kiên cường vững vàng".