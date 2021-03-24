Sự cố cầu thủ Đỗ Hùng Dũng gặp chấn thương tại trận thi đấu giữa đội chủ nhà CLB TP.HCM với Hà Nội FC khiến nhiều người đau xót. Mới đây, trên trang cá nhân của Triệu Mộc Trinh, vợ cầu thủ đã đăng tải dòng trạng thái cập nhật tình hình sức khỏe của Hùng Dũng. Điều khiến cư dân mạng đặc biệt bất ngờ chính là bức thư tay mà thầy Park Hang-Seo đã gửi cho học trò thân yêu của mình.

Triệu Mộc Trinh chia sẻ: "Chưa bao giờ ra sân với một tâm thế lo lắng. Suy nghĩ chỉ cần bản thân mình luôn cố gắng, nghị lực, tốt với bản thân và tất cả mọi người thì bản thân cũng nhận lại được những gì xứng đáng...", ý chỉ người chồng của mình. Cô không quên nhắn gửi động viên anh chồng tiền vệ của mình: "Khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, hãy luôn thật lạc quan và cùng nhau cố gắng papa nhé!".