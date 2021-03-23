Nguyễn Văn Chung đáp trả cực gắt trước quan điểm 'lũ đàn bà hở hang mới làm cho đàn ông sàm sỡ cợt nhả' sau vụ Thái Trinh bị 'quấy rối'

Hậu trường 23/03/2021 13:21

Sau khi đăng tải dòng trạng thái đầy bức xúc chia sẻ việc bị "sàm sỡ bằng lời nói", Thái Trinh nhận được bình luận nhiều chiều từ cộng đồng mạng. Ngay lập tức, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ: "Anh ủng hộ em lên tiếng! Chỉ có lên tiếng mới thay đổi được quan niệm bẩn thỉu "lũ đàn bà hở hang mới làm cho đàn ông sàm sỡ cợt nhả". 

Sau khi Thái Trinh chia sẻ dòng trạng thái lên án lời nói "thô tục" của anh quay phim tên C., nhiều cư dân mạng bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ với quan điểm của nữ ca sĩ, từ các nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz đến những người hâm mộ. 

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 Những bình luận đến từ các nghệ sĩ trong showbiz - Ảnh: FB
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 Nhiều bình luận ủng hộ Thái Trinh - Ảnh: FB
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 Một bình luận đến từ Phạm Lịch thu hút sự chú ý - Ảnh: FB

Trong đó, một bình luận đến từ Phạm Lịch được chú ý khi nói: "Không phải ai cũng sẵn sàng lên tiếng đâu". Có lẽ, cô là người hiểu được cảm giác của Thái Trinh lúc này nhất vì trước đây, chính bản thân cô từng bị nam nghệ sĩ P.A.K. quấy rối bằng lời nói. Thế nhưng, khi cô lên tiếng tố cáo, dù chính là người bị hại, nhưng cô lại chịu sự đả kích và bị ném gạch đá bởi chính dư luận. Vì đấu tranh tới cùng, P.A.K. cuối cùng phải lên tiếng thừa nhận và xin lỗi vì hành động sai trái.

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến tích cực, lên tiếng ủng hộ quan điểm và bảo vệ nữ ca sĩ thì cũng xuất hiện những bình luận tiêu cực, mang tính trái chiều. 

Có người cho rằng đây chỉ là hình thức chiêu trò mà Thái Trinh sử dụng để quảng bá hình ảnh, sự nổi tiếng cho bản thân. Một số bình luận khác thì lại bênh vực anh quay phim, "biết đâu người ta chỉ đùa vui", "có gì to tát đâu mà nữ ca sĩ lại làm lố, làm quá lên" như thế... Thậm chí, có nhiều bình luận khiếm nhã, soi mói chuyện đời tư và tình cảm của nữ ca sĩ để mang ra "chặt chém" một cách vô duyên. 

Nguyễn Văn Chung đáp trả cực gắt trước quan điểm 'lũ đàn bà hở hang mới làm cho đàn ông sàm sỡ cợt nhả' sau vụ Thái Trinh bị 'quấy rối' - Ảnh 4
 Một trong số những tranh cãi trước chia sẻ của nữ ca sĩ

Chưa dừng lại ở đó, những ý kiến trái chiều còn "quá đáng" hơn khi xâm phạm vào đời tư của nữ ca sĩ. Một vài người cho rằng đàn ông nói chuyện phải phóng khoáng như thế, dáng có "ngon", có "mượt" thì mới được để ý, chứ "nhà quê thì có ai mà thèm". 

Nguyễn Văn Chung đáp trả cực gắt trước quan điểm 'lũ đàn bà hở hang mới làm cho đàn ông sàm sỡ cợt nhả' sau vụ Thái Trinh bị 'quấy rối' - Ảnh 5
 Một trong những bình luận của cư dân mạng sau khi vụ việc được chia sẻ - Ảnh chụp màn hình

Đứng trước những bình luận tiêu cực đó, Thái Trinh cũng lên tiếng làm rõ ràng quan điểm của mình. Trinh chấp nhận người ta nói mình làm lố, kiêu căng, nhạy cảm... Nhưng với cô, "làm lố mà được việc, thà một người làm lố sẽ lên tiếng thay cho những người chưa kịp lên tiếng hoặc không có cơ hội lên tiếng".

Với những bình luận ác ý cho rằng Trinh chỉ hùa và "bú fame", cô nàng 9X khẳng định: "Riêng trong vấn đề này Trinh không cần các bạn biết Trinh là con nào, làm được gì, có nổi tiếng không. Trinh chỉ cần các bạn nhớ là có một đứa con gái sẵn sàng lên tiếng về vấn nạn chung còn bỏ quên đâu đó trong góc tối xã hội".

Bên cạnh đó, cô cho rằng, đây không phải là hành động giải trí mà "các anh, các cậu" có thể đem người khác ra để đùa vui, chưa kể cả hai còn không có chút quen biết, như vậy đối với cô là thô thiển. 

Hiện tại, Thái Trinh đã nhận được lời xin lỗi chân thành từ phía bên công ty truyền thông và ban biên tập phụ trách, mặc dù chưa phải là lời xin lỗi trực tiếp đến từ anh quay phim được nhắc đến. Cuối cùng nữ ca sĩ khẳng định: "Động cơ duy nhất của Trinh là muốn mọi người nghĩ về việc sàm sỡ quấy rối một cách nghiêm túc, không có ý định công kích công ty, và mong các bạn nữ nếu có nhìn thấy mình trong câu chuyện của Trinh, hãy dũng cảm lên, la lên, gào lên, cho họ thấy mình không dễ bị bắt nạt, chứng minh cái câu "làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu" chỉ đúng với thời nào chứ giờ là dị hợm với thế kỉ 21 này!". 

Đồng quan điểm với Thái Trinh, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung để lại lời bình luận: "Những kẻ comment như vầy nói thẳng là loại đàn ông vô văn hoá và vô giáo dục!... Đàn ông cũng có khi đùa tục nhưng muốn đùa thì đùa với đúng người, đúng nơi, còn hô hố kiểu này 1 cách công khai thì chỉ chứng tỏ nhân cách thấp kém mà còn ra vẻ thượng đẳng! Anh ủng hộ em lên tiếng! Chỉ có lên tiếng mới thay đổi được cái quan niệm bẩn thỉu "lũ đàn bà hở hang mới làm cho đàn ông sàm sỡ cợt nhả". 

Nguyễn Văn Chung đáp trả cực gắt trước quan điểm 'lũ đàn bà hở hang mới làm cho đàn ông sàm sỡ cợt nhả' sau vụ Thái Trinh bị 'quấy rối' - Ảnh 6
Bình luận của Nguyễn Văn Chung trên bài đăng của Thái Trinh - Ảnh: FB

Bên dưới bình luận của nam nhạc sĩ, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự đồng tình: "Em đọc bình luận từ chiều thấy tức dã man cái xã hội đảo điên, nhìn nhận bị tha hoá rồi không thể chửi cho tỉnh được", "Chửi hay lắm!".

Ghi hình gameshow gặp anh quay phim 'kém duyên', ca sĩ Thái Trinh phẫn nộ gay gắt: 'Sàm sỡ bằng lời nói'

Ghi hình gameshow gặp anh quay phim 'kém duyên', ca sĩ Thái Trinh phẫn nộ gay gắt: 'Sàm sỡ bằng lời nói'

Chiều 22/3, ca sĩ Thái Trinh đã có một bài viết khá dài trên trang cá nhân bày tỏ sự bức xúc sau khi đi quay gameshow. Cô cho biết, đó là việc mình bị "sàm sỡ bằng lời nói".

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Từ khóa:   Thái Trinh bị xúc phạm Bình luận tiêu cực hậu trường showbiz

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