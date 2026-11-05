Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân rục rịch đám cưới, hình ảnh cô dâu bụng vượt mặt gây sốt

Trong đoạn clip được chia sẻ, Khả Ngân diện váy cưới, đội voan cô dâu và trang điểm nhẹ nhàng. Nữ diễn viên xuất hiện với diện mạo rạng rỡ, dịu dàng. Sánh đôi bên cô là Nhan Phúc Vinh trong trang phục lịch lãm nhưng không quá cầu kỳ. Nam diễn viên vẫn thu hút ánh nhìn nhờ vẻ ngoài điển trai, phong độ.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân cùng xuất hiện tại một buổi chụp hình. Đáng chú ý, cả hai diện trang phục cô dâu, chú rể, làm dấy lên sự tò mò về kế hoạch tổ chức đám cưới sau khi công khai chuyện tình cảm.

Ngay sau khi đoạn clip lan truyền, đông đảo cư dân mạng bày tỏ sự thích thú và mong chờ bộ ảnh chính thức của cặp đôi. Nhiều khán giả hy vọng Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân sớm chia sẻ những hình ảnh rõ nét hơn, đồng thời cập nhật về ngày trọng đại của cả hai.

Cả hai liên tục đứng cạnh nhau, tạo dáng thân thiết trước ống kính, mang đến hình ảnh không khác gì một cặp đôi đang thực hiện bộ ảnh cưới ngoại cảnh. Đặc biệt, vòng hai của Khả Ngân cũng trở thành tâm điểm bàn luận. Qua những hình ảnh được ghi lại từ xa, vóc dáng nữ diễn viên có phần thay đổi, khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh mẹ bầu ở giai đoạn cuối thai kỳ.

Trước khi vướng nghi vấn hẹn hò, Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân từng có cơ hội hợp tác trong một dự án quảng cáo vào năm 2018. Đến năm 2024, cả hai tiếp tục có dịp đồng hành khi tham gia các hoạt động chạy bộ cùng nhóm bạn. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, mối quan hệ giữa hai diễn viên vẫn được khán giả nhìn nhận chủ yếu ở khía cạnh bạn bè, đồng nghiệp.



Khả Ngân đã manifest thành công khi đón niềm vui liên tiếp

Ngày 31/12/2025, Khả Ngân từng đăng tải video tổng kết năm và hài hước kể chuyện ăn 12 quả nho đêm giao thừa với mong muốn tìm được tình yêu nhưng vẫn chưa có người yêu. Nữ diễn viên dí dỏm chia sẻ: "Ai ăn 12 trái nho, tui cũng là một trong số đó và tới bây giờ tôi không có bồ. Tui ăn quá trời". Phát ngôn đáng yêu này từng nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

Bước sang năm 2026, cả hai bắt đầu xuất hiện cùng nhau thường xuyên hơn tại các sự kiện và có những tương tác thân thiết. Tháng 3/2026, cư dân mạng tiếp tục đặt nghi vấn về mối quan hệ khi phát hiện cả hai thường lui tới những địa điểm có nhiều điểm tương đồng. Đến tháng 7/2026, Nhan Phúc Vinh còn góp mặt trong tiệc sinh nhật Khả Ngân cùng nhóm bạn thân của nữ diễn viên.

Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh chụp ảnh cùng nhiếp ảnh gia tại studio.

Đặc biệt, tháng 9/2026, Nhan Phúc Vinh chính thức cầu hôn Khả Ngân. Cặp đôi sau đó cũng xác nhận tin vui sắp đón con đầu lòng, khiến người hâm mộ gửi nhiều lời chúc phúc.

Hiện tại, kế hoạch tổ chức hôn lễ của hai diễn viên vẫn chưa được tiết lộ cụ thể. Vì vậy, những hình ảnh mới nhất trong trang phục cô dâu, chú rể càng khiến khán giả thêm mong chờ ngày Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân chính thức về chung một nhà.