MC Thời tiết Diễm My: Mái tóc dài chấm lưng rụng sạch hoàn toàn, đêm nào tôi cũng khóc ướt đẫm gối

Khi đang ở độ tuổi sung sức và tràn trề nhựa sống nhất, MC Diễm My - nữ MC thời tiết của kênh truyền hình VTC14 phát hiện cô mắc bệnh ung thư ngay sau lễ dạm ngõ.

Những khán giả trung thành của VTC chắc không ai là không biết cô MC xinh đẹp dẫn bản tin thời tiết nông vụ lâu năm. Với lối dẫn tự nhiên, duyên dáng, Diễm My đã ghi được dấu ấn trong lòng khán giả. Mới đây, cộng đồng mạng ngỡ ngàng hơn khi biết được thông tin cô mắc phải căn bệnh ung thư quái ác. Trước khi phát hiện bệnh, Diễm My không hề nghĩ bản thân sẽ có ngày mắc ung thư. Mọi thứ trong cuộc sống ngày thường của nữ MC xinh đẹp bị đảo lộn hoàn toàn, đau xót hơn nữa là ngay trước khi nhập viện điều trị thì Diễm My mới tổ chức dạm ngõ với chồng sắp cưới, chuẩn bị khoác lên mình chiếc váy cô dâu.

Mới đây, cộng đồng mạng ngỡ ngàng hơn khi biết được thông tin cô mắc phải căn bệnh ung thư quái ác - Ảnh: FBNV Trước khi phát hiện bệnh, Diễm My không hề nghĩ bản thân sẽ có ngày mắc ung thư - Ảnh: FBNV Cô chia sẻ về tình trạng của mình thời điểm mắc ung thư trên trang cá nhân: "Từ một cô gái khoẻ mạnh chưa từng ốm đau ngày nào, tôi thậm chí phải ngồi xe lăn và thở bằng bình oxy. Đã có thời điểm cân nặng của tôi chỉ vỏn vẹn chưa đầy 48kg. Sau cuộc phẫu thuật, tôi phải điều trị hoá chất nhiều ngày trong sự đau đớn. Mái tóc dài chấm lưng đầy kiêu hãnh khi xưa cũng đã rụng sạch hoàn toàn. Vào những ngày đầu khi có kiểu tóc mới, đêm nào tôi cũng khóc ướt đẫm gối. Tác dụng phụ của hoá chất khiến cả cơ thể lẫn tinh thần tôi rã rời, kiệt quệ. Thậm chí đã có lúc quá mệt mỏi, tôi xin mẹ hãy cho tôi được giải thoát." Diễm My chia sẻ: 'Cứ lần nào đi truyền là lần đó nằm bệt giường, nôn mửa từ sáng đến đêm' - Ảnh: FBNV Không chỉ có tóc, lông mi, lông mày của cô nàng đều rụng hết - Ảnh: FBNV Diễm My phải trải qua 6 đợt hóa trị, 3 lần xạ trị - Ảnh: FBNV Theo những gì Diễm My từng đăng tải lên trang cá nhân thì có vẻ như cô mắc bệnh từ nửa cuối năm 2020. Rất ít người thân bạn bè biết Diễm My bị ung thư. Sau 6 đợt hóa trị, 3 lần xạ trị cô nàng đã dần hồi phục và bắt đầu chia sẻ về hành trình gian khổ giành lại sự sống của mình.

Diễm My cho biết, giai đoạn đầu của quá trình điều trị vô cùng đau đớn, cô không có được giấc ngủ ngon và yên giấc, có những đêm phải thức trắng vì hóa chất vào cơ thể sẽ hành người bệnh nôn ói liên tục: "Quãng thời gian đầu khi tôi đi trị xạ là chuỗi ngày ngủ đứng ngủ ngồi, thậm chí là thức trắng đêm vì không nằm được". Hình ảnh sau khi được phẫu thuật, cô nàng đã mất rất nhiều máu trước và sau khi lên bàn mổ - Ảnh: FBNV Cô nàng chia sẻ đây là giấc ngủ ngon lành hiếm hoi nhất sau quá trình dài điều trị - Ảnh: FBNV Những bệnh nhân ung thư đều sẽ cảm thấy sợ hãi khi nhắc đến việc rụng tóc, một phần vì sợ xấu, một phần vì lo bệnh trở nặng. Diễm My cũng không ngoại lệ, cô nàng ngậm ngùi kể lại: "Hơn 1 tuần sau khi hoá trị, dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng nhìn những mảng tóc rụng đầy trên sàn nhà, tôi lại chẳng thể nào kìm nổi nước mắt. Tôi ước giá như tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ mà thôi". Quá trình truyền hóa trị đã khiến cơ thể của một cô gái trẻ dần yếu đi: "Cứ lần nào đi truyền là lần đó nằm bệt giường, nôn mửa từ sáng đến đêm". Những tưởng những đau đớn đó đã quá kinh khủng với Diễm My, nhưng để giành lại sự sống cho mình, cô nàng đã phải trải qua cuộc phẫu thuật gian nan: "Tôi mất rất nhiều máu trước và sau ca phẫu thuật. Phải sau 2 ngày tôi mới tỉnh táo hoàn toàn trở lại. Ngày thứ 3 mới ngồi được. Ngày thứ 4 mới bắt đầu tập đi". Diễm My hiện tại sức khỏe đang dần ổn định, cô nàng bắt đầu quá trình rèn luyện sức khỏe lại từ đầu - Ảnh: FBNV Sau biến cố tưởng chừng không thể vượt qua ấy, cô nàng Diễm My đã khỏe lại, trở về cuộc sống của mình - Ảnh: FBNV Sau biến cố tưởng chừng không thể vượt qua ấy, cô nàng Diễm My đã khỏe lại, trở về cuộc sống của mình, được làm điều mình thích và học được cách kiên cường, yêu bản thân hơn. Diễm My cũng chia sẻ cô đang bắt đầu “hành trình” mới cho chính mình, một dự án về sức khoẻ và thiện nguyện nhằm giúp mọi người cũng có thể kiên cường vượt qua khó khăn như mình.

Nam sinh lớp 8 đâm vào ổ bụng bạn học ngay trước cổng trường Bảo vệ cùng Ban giám hiệu trông thấy nam sinh đâm gục bạn học nên đã hô hoán người dân can ngăn, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

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