Mới đây, một nam thanh niên nhảy cầu cứu bạn gái nhưng sau đó bị mất tích ở sông Cày, Tp. Hà Tĩnh

Báo Hà Tĩnh đưa tin, sáng ngày 20/3, sự việc nam thanh niên nhảy xuống sông Cày (TP Hà Tĩnh) cứu bạn gái bị mất tích gây xôn xao dư luận, hiện lực lượng chức năng cùng các người dân Địa phương vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.

Sông Cày - nơi nam thanh niên nhảy xuống cứu bạn gái và mất tích - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Ông Mai Văn Dy - Chủ tịch UBND xã Thạch Trung, Tp Hà Tĩnh chia sẻ, vào lúc 2h sáng ngày 20/3, nam thanh niên cùng bạn gái quê ở miền Tây ra khu vực cầu Cày, khu vực giáp ranh giữa thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà) và xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh).

Một lúc sau, chưa biết vì lí do gì, cô gái này bất ngờ nhảy xuống sông Cày. Nam thanh niên sau đó nhảy theo để cứu bạn. Tuy nhiên, sau khi cứu sống bạn gái đó, nam thanh niên lại mất tích dưới sông.

Quá sợ hãi, cô gái đã đi báo lên chính quyền địa phương và nhờ sự giúp đỡ. Khi phát hiện sự việc, người dân cùng các cán bộ địa phương đã tổ chức tìm kiếm nam thanh niên.

Tới 8h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nam thanh niên bị mất tích dưới sông.

Đông đảo người dân tập trung ở trên cầu Cày theo dõi sự việc khiến giao thông trên QL 1A bị cản trở - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Tại hiện trường, rất đông người dân tập trung ở trên cầu Cày theo dõi sự việc khiến giao thông trên QL 1A bị ùn tắc, cản trở.

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