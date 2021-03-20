Kẻ đánh nữ sinh lớp 6 ngất xỉu trong lô cao su: 30 phút sau, quay lại kiểm tra nạn nhân 'còn sống hay chết'

Tin nóng 20/03/2021 08:15

Liên quan đến vụ việc cháu M., 11 tuổi (Bà Rịa - Vũng Tàu) bị một thanh niên lạ mặt đánh ngất xỉu, cơ quan chức năng đã điều tra và xác định được đối tượng tấn công nữ sinh này.

Liên quan đến vụ việc cháu T.N.T.M. (11 tuổi, học sinh một trường THCS ở thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) bị đánh trọng thương, theo thông tin từ Người Lao Động, ngày 19/3, Công an huyện Châu Đức đã bắt giữ V.H.T, 16 tuổi, ngụ khu phố Hoàng Giao, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức.

Được biết trước đó, vào chiều ngày 17/3, lúc cháu M. đi học về đến đoạn đường lô cao su thuộc KP. Hoàng Giao (thị trấn Ngãi Giao) thì bị một đối tượng lạ mặt tấn cống dẫn đến ngất xỉu.

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Công an huyện Châu Đức đã bắt giữ V.H.T, 16 tuổi - Ảnh: Giáo dục và Thời đại

Theo cơ quan điều tra, 2 ngày sau khi xảy ra sự việc, mọi hình ảnh thu thập từ các camera của người dân đều "đánh lạc hướng" quá trình điều tra. Đặc biệt, những nhân vật xuất hiện trong thời điểm xảy ra sự việc đều có chứng cứ ngoại phạm. Đó là lý do khiến các chiến sĩ cảnh sát được tung đi truy tìm đều không thu lại kết quả. Sau đó, cơ quan công an phải tiếp tục mở rộng khoảng thời gian điều tra để xác định thêm đối tượng khả nghi xuất hiện trên đoạn đường xảy ra vụ việc. Kết quả đã có một số đối tượng khác xuất hiện, trong đó có T. 

Tại cơ quan điều tra, T. khai nhận, khoảng 16 giờ 30 ngày 17/3, T. và bạn đi bộ về nhà. Sau đó, T. nói bạn về trước, sau đó mình ở lại và đi bộ đến khu vực nạn nhân thường xuyên đi học về để đợi nhằm trêu ghẹo.

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Cái hố nơi nạn nhân bị ngất xỉu cách hiện trường vụ án hơn 60 mét - Ảnh: Người Lao Động

Khi thấy M. đến gần, T. chạy theo nắm tóc kéo lại khiến nạn nhân bị té ngã. Lúc này, phản ứng bất ngờ sau khi bị té ngã, nạn nhân đứng dậy chửi và đánh T. nhiều cái vào mặt gây chảy máu ở môi.

Do bị đánh, T. giật gối vào mặt nạn nhân, dùng tay đấm liên tục vào đầu, rồi chặt vào cổ khiến nạn nhân bất tỉnh. Tưởng nạn nhân đã chết, T. lo sợ kéo nữ sinh và xe đạp vào sâu trong lô cao su nhằm che giấu rồi bỏ về nhà bạn.

Khoảng 30 phút sau, T. đi bộ ra hiện trường lay gọi kiểm tra nạn nhân xem còn sống hay chết, thấy cháu M. tỉnh dậy nên đối tượng bỏ đi.

Về việc em M. khai có một con chó đi cùng, đối tượng T. xác nhận có con chó nhưng chỉ là vô tình xuất hiện trong thời điểm xảy ra vụ việc. Đây cũng chính là chi tiết khiến cơ quan điều tra phải mất nhiều thời gian để tìm hiểu xác minh. 

Liên quan đến em M., khoảng 30 phút sau khi bị đánh, nạn nhân đã tỉnh lại chạy về nhà người thân gần đó trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, mặt có nhiều vết thương.

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  Cháu M. chạy về nhà người thân trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, mặt có nhiều vết thương - Ảnh: Người Lao Động

Vụ việc hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

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