Hà Nội: Đang chở bạn gái đi chơi, nam thanh niên bị nhóm 17 côn đồ chém nhầm tử vong

Tin nóng 08/03/2021 19:56

Mang hung khí đi "giải quyết mâu thuẫn" nhưng nhóm 17 đối tượng đã ra tay chém nhầm khiến 1 người tử vong.

Theo Doanh nghiệp & Tiếp Thị, ngày 8/3, Công an quận Hoàn Kiếm (TP. Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với 17 đối tượng về tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng. 

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Các đối tượng có tuổi đời rất trẻ - Ảnh: Doanh nghiệp & Tiếp Thị

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trên mạng xã hội nên hai nhóm đối tượng hẹn nhau đến tối 23/2 tụ tập và chuẩn bị hung khí để “giải quyết”.

Sau khi thống nhất, khoảng 1h18 ngày 24/2, nhóm thanh thiếu niên gồm 17 người chở nhau trên 8 xe máy mang theo hung khí gồm dao tông, dao phóng lợn... lên đường tìm đối thủ.

Khi đi đến khu vực ngã ba Đinh Công Tráng - Trần Hưng Đạo thì gặp anh H.T.M. chở theo chị N.T.M.H. (SN 2005, trú tại quận Hà Đông, TP.Hà Nội). Lúc này, vì nhầm tưởng đôi nam nữ là người nhóm đối thủ nên nhóm 17 đối tượng nhảy xuống dùng hung khí chém vào đầu khiến anh M. tử vong.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan chức năng TP Hà Nội đã tập trung điều tra làm rõ được toàn bộ đối tượng gây án và nhóm các đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn Hà Nội.

Hiện, cơ quan chức năng đang củng cố tài liệu và chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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