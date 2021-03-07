Trưa 7/3, Cơ quan chức năng phường Cát Dài (quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) đang truy tìm nghi phạm dùng dao đâm tử vong bác gái ruột.

Theo thông tin trên Kinh Doanh & Phát Triển, khoảng 11h ngày 7/3, cơ quan chức năng TP. Hải Phòng nhận được tin báo về vụ án 1 người phụ nữ bị sát hại bằng dao.

Thi thể nạn nhân nằm giữa đường với con dao vẫn găm chặt trên người - Ảnh: FB

Thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là bà H. (khoảng 50 tuổi). Chồng bà H. mới đi tù, nạn nhân đang sống cùng với người cháu, đây cũng chính là nghi phạm.

Thời điểm người dân phát hiện vụ việc, thi thể nạn nhân nằm bên đường còn găm chặt con dao hung thủ gây án.

Cơ quan chức năng cùng các đơn vị nghiệp vụ đang triển khai lực lượng truy bắt nghi phạm, tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng trên.

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