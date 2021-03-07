TP.HCM: Đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 của 35 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép

Tin nóng 07/03/2021 06:30

Theo thông tin ban đầu, kết quả xét nghiệm cho thấy toàn bộ 35 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép đều âm tính với COVID-19.

 

Theo VTV, trước đó, tối 5/3 một nhóm 35 người Trung Quốc di chuyển trên xe buýt đến 1 khách sạn trên địa bàn phường Bến Thành, quận 1 (TP. Hồ Chí Minh) để cư trú thì bị cơ quan chức năng phát hiện. 

Chiều 6/3, cơ quan chức năng đã đưa 35 người này đi cách ly tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Khách sạn nơi họ lưu trú cũng tạm thời phong tỏa, phun thuốc khử khuẩn. Các nhân viên làm việc tại khách sạn đang được cách ly tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, kết quả xét nghiệm cho thấy toàn bộ 35 người đều âm tính.

Tính tới thời điểm này, số trường hợp nhiễm COVID-19 phát hiện tại thành phố là 210. Trong đó 205 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 5 trường hợp đang điều trị.

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