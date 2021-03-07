Sáng 7/3, có 2 ca mắc COVID-19 tại Kiên Giang, Việt Nam hiện có 2.509 bệnh nhân

Tin nóng 07/03/2021 06:08

Sáng ngày 7/3, Cơ quan Y tế cho biết có 2 ca mắc mới COVID-19 tại Kiên Giang. Đây là những trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay.

Bản tin 6h ngày 7/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 2 ca mắc mới COVID-19 tại Kiên Giang. Đây là những trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 2.509 bệnh nhân.

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 6h ngày 07/3: Việt Nam có tổng cộng 1584 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 891 ca.

Trong đó, riêng Hải Dương có 706 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).

10 tỉnh, thành phố đã qua 22 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới COVID-19 trong cộng đồng gồm: Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội, đã 19 ngày không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng.

Hải Phòng: tính từ ca bệnh mắc gần nhất đến nay đã 12 ngày, thành phố này không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng.

- Tính từ 18h ngày 06/3 đến 6h ngày 07/3: 02 ca mắc mới đều là ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Đến hết ngày 6/3, thế giới đã ghi nhận 116.796.142 ca mắc COVID-19 trong đó có 2.594.905 ca tử vong. Số bệnh nhân đã bình phục là 92.382.889 người. Trong vòng 24 giờ qua, thế giới đã có thêm 447.204 ca mắc mới và 9.774 ca tử vong.

Mỹ tiếp tục là nước ghi nhận số ca nhiễm cao nhất với 29.593.704 ca và số ca tử vong cao nhất với 535.563 ca. Ấn Độ đứng thứ hai thế giới với 11.192.088 ca và 157.693 ca tử vong. Tuy nhiên, nếu tính về số ca tử vong thì Brazil đứng thứ hai với 262.948 ca. 

Thông tin ca mắc mới: 02 ca mắc mới (BN2508-2509) là các ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Kiên Giang. Cụ thể:

 - CA BỆNH 2508 (BN2508): nữ, 30 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- CA BỆNH 2509 (BN2509): nữ, 39 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá.

BN2508-BN2509 từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang ngày 04/03/2021, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang.

Kết quả xét nghiệm ngày 05/03/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện các bệnh nhân trên được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

COVID 19

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