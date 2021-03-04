Vụ việc thương tâm xảy ra tại Nam Định khi một cháu bé 4 tuổi ngã từ tầng 2 xuống đất dẫn đến tử vong.
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Lãnh đạo UBND xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, Nam Định cho biết vụ việc thương tâm xảy ta vào khoảng 17h30p chiều 3/3. Cụ thể, trong quá trình chơi, đồ chơi của cháu bé bị rơi ra ngoài chiếc bạt che trước sân ở tầng 2.
Do tưởng nhầm chiếc bạt là mái nhà nên bé đã leo ra để lấy đồ chơi và bị rơi xuống sân. Khi sự việc xảy ra, cháu bé đang ở nhà cùng ông bà ngoại.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã đưa cháu bé đi cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong sau đó.