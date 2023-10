Sáng 4/3 ông Nguyễn Phúc C. (75 tuổi, trú tại phường Lê Lợi, TP Hưng Yên) đã dùng dao chém cháu ngoại nhiều nhát rồi nhảy lầu tự tử.

Cụ thể, khoảng 8h sáng nay (4/3), cụ ông Nguyễn Phúc C. đã dùng dao chém nhiều nhát vào cháu ngoại của mình là cháu D. (12 tuổi, ở chung nhà với ông C.).

Hiện trường vụ việc - Ảnh: VTC

Theo thông tin ban đầu, uất ức do người cháu hỗn láo nên ông C. đã dùng dao chém vào người cháu ngoại. Rất may, cháu bé chỉ bị thương nhẹ, còn ông C. do quá nóng giận nên đã nhảy lầu tự tử.

Sau khi xảy ra sự việc, Cơ quan chức năng TP Hưng Yên đã có mặt để bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, đồng thời lấy lời khai nhân chứng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

