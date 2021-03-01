Hải Dương: Phong tỏa 1 xã ở Kim Thành sau khi phát hiện 7 ca nhiễm mới COVID-19

Cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đã ra quyết định phong tỏa xã Kim Đính (huyện Kim Thành) trong 14 ngày để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19

Chiều nay 1/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương vừa ra quyết phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ xã Kim Đính (huyện Kim Thành) để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Theo đó, tỉnh Hải Dương thiết lập vùng cách ly y tế tại vùng có dịch đối với toàn bộ xã Kim Đính với tổng số 2120 hộ gia đình hơn 7500 nhân khẩu trong 14 ngày kể từ chiều 1/3.

Quyết định nêu rõ, sẽ giao cho UBND huyện Kim Thành chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan thiết lập các chốt kiểm soát, thực hiện kiểm soát 24/24 toàn bộ khu vực đã bị cách ly y tế theo đúng quy định.

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