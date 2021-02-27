Đồng Nai: 5 nữ nhân viên massage bị bắt quả tang khỏa thân, kích dục cho khách, bất chấp lệnh cấm trong dịch Covid-19

Tin nóng 27/02/2021 08:49

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phát hiện, bắt quả tang 5 nữ nhân viên massage khỏa thân, kích dục cho khách nam bất chấp lệnh cấm hoạt động giữa dịch Covid-19.

 

Mặc dù bị cấm hoạt động để phòng chống dịch Covid-19, nhưng khi kiểm tra bất ngờ 2 cơ sở massage, lực lượng chức năng đã bắt quả tang nhiều nhân viên nữ đang khỏa thân, kích dục cho khách nam.

Trước đó, ngày 26/2, Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phát hiện, bắt quả tang các nhân viên nữ 2 cơ sở massage trên địa bàn TP Biên Hòa có hành vi khoả thân, kích dục cho khách nam. Điều đáng nói, massage là một trong những ngành nghề bị UBND tỉnh yêu cầu tạm ngưng hoạt động để phòng ngừa dịch Covid-19 nhưng cả 2 cơ sở vẫn hoạt động lén lút bất chấp quy định.

Theo đó, vào tối 25/2, Cơ quan chức năng TP.Biên Hoà (Đồng Nai) đã bất ngờ kiểm tra 2 cơ sở massage trên địa bàn thành phố.

Lực lượng chức năng bắt quả tang 2 nhân viên nữ đang có hành vi kích dục cho khách nam tại hai phòng khác nhau, trong đó có 1 nữ nhân viên khỏa thân tại cơ sở Hướng Dương (đường Đ5, KDC Phú Thịnh, thuộc P.Long Bình Tân).

Phát hiện 3 nhân viên nữ đang kích dục cho khách nam tại 3 phòng khác nhau, trong đó cũng có 1 nhân viên nữ khỏa thân tại cơ sở Đại Phú Gia (P.Tân Phong).

Đại diện quản lý của 2 cơ sở đã thừa nhận về các lỗi sai phạm của hoạt động của cơ sở. Hiện vụ việc đang được Công an TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

 COVID 19

Hải Dương: Cụ bà U60 bị phạt hơn 17 triệu vì trốn cách ly để đi bán thịt ở chợ

Hải Dương: Cụ bà U60 bị phạt hơn 17 triệu vì trốn cách ly để đi bán thịt ở chợ

Chiều 25/2, Cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đã đề nghị xử phạt bà Lê Thị Ngà, sinh năm 1964 số tiền 17,5 triệu đồng vì bỏ đi bán thịt lợn khi đang cách ly tại nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   phòng chống Covid-19 massage kích dục massage khoả thân

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 7 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 3 giờ 36 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào