Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phát hiện, bắt quả tang 5 nữ nhân viên massage khỏa thân, kích dục cho khách nam bất chấp lệnh cấm hoạt động giữa dịch Covid-19.

Mặc dù bị cấm hoạt động để phòng chống dịch Covid-19, nhưng khi kiểm tra bất ngờ 2 cơ sở massage, lực lượng chức năng đã bắt quả tang nhiều nhân viên nữ đang khỏa thân, kích dục cho khách nam.

Trước đó, ngày 26/2, Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phát hiện, bắt quả tang các nhân viên nữ 2 cơ sở massage trên địa bàn TP Biên Hòa có hành vi khoả thân, kích dục cho khách nam. Điều đáng nói, massage là một trong những ngành nghề bị UBND tỉnh yêu cầu tạm ngưng hoạt động để phòng ngừa dịch Covid-19 nhưng cả 2 cơ sở vẫn hoạt động lén lút bất chấp quy định.

Theo đó, vào tối 25/2, Cơ quan chức năng TP.Biên Hoà (Đồng Nai) đã bất ngờ kiểm tra 2 cơ sở massage trên địa bàn thành phố.

Lực lượng chức năng bắt quả tang 2 nhân viên nữ đang có hành vi kích dục cho khách nam tại hai phòng khác nhau, trong đó có 1 nữ nhân viên khỏa thân tại cơ sở Hướng Dương (đường Đ5, KDC Phú Thịnh, thuộc P.Long Bình Tân).

Phát hiện 3 nhân viên nữ đang kích dục cho khách nam tại 3 phòng khác nhau, trong đó cũng có 1 nhân viên nữ khỏa thân tại cơ sở Đại Phú Gia (P.Tân Phong).

Đại diện quản lý của 2 cơ sở đã thừa nhận về các lỗi sai phạm của hoạt động của cơ sở. Hiện vụ việc đang được Công an TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

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