Những ai sẽ được tiêm vắc xin ngừa COVID-19 đầu tiên tại nước ta?

Theo Luật Truyền nhiễm của Việt Nam và khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Bộ Y tế sẽ ưu tiên tiêm vắc xin ngừa COVID-19 trước cho 10 nhóm đối tượng gồm…

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, 204.000 liều vắc xin Covid-19 đầu tiên dự kiến sẽ về Việt Nam vào tuần tới. Vấn đề được nhiều người quan tâm hiện nay, đó là đối tượng nào được tiêm những mũi vắc xin Covid-19 đầu tiên này tại nước ta?

Để trả lời vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký ban hành hướng dẫn các nhóm đối tượng ưu tiên được sắp xếp tiêm vắc xin ngừa COVID-19 đầu tiên. Theo đó, Bộ Y tế sẽ ưu tiên tiêm phòng trước cho 10 nhóm đối tượng gồm:

- Nhân viên y tế

- Nhân viên tham gia phòng chống dịch (Ban chỉ đạo các cấp, nhân viên khu cách ly, phóng viên...)

- Nhân viên ngoại giao, hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh

- Lực lượng công an

- Lực lượng quân đội

- Người trên 65 tuổi

- Nhóm cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch, cung cấp dịch vụ điện nước...

- Người mắc các bệnh mãn tính

- Người có nhu cầu đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài.

- Người tại vùng dịch theo chỉ định dịch tễ

Theo đó, vắc xin sẽ được triển khai tiêm chủng trên phạm vi cả nước, mức độ ưu tiên từ nguy cơ cao đến nguy cơ thấp, dựa trên các tiêu chí: khu vực đang ghi nhận ca mắc/tử vong do COVID-19; khu vực đô thị lớn, mật độ dân số cao; các tỉnh đầu mối giao thông...

Bộ Y tế cho biết thêm, chỉ chọn mua các vắc xin an toàn, có hiệu lực bảo vệ cao, được Tổ chức Y tế thế giới tiền thẩm định, đã được phê chuẩn bởi 1 cơ quan quản lý dược nghiêm ngặt (SRA), giá phù hợp.

Bên cạnh nhóm ưu tiên trên, khi nguồn cung vắc xin tăng lên, Bộ Y tế sẽ tiêm chủng sẽ mở rộng nhiều nhóm đối tượng và theo yêu cầu. Với hình thức tiêm dịch vụ, người dân có nhu cầu có thể tiếp cận vắc xin một cách công bằng với tiêu chí công khai, minh bạch về chi phí, hiệu quả. Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 sẽ quản lý, giám sát và điều phối hoạt động tiêm phòng Covid-19 để bảo đảm mọi người dân đều có quyền tiếp cận bình đẳng, hợp lý và hiệu quả.

Dịch COVID-19 sẽ không thể kết thúc trong năm 2021 Đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại cuộc họp giao ban trực tuyến phòng chống dịch COVID-19 sáng 19/2.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-ai-se-duoc-tiem-vac-xin-ngua-covid-19-dau-tien-tai-nuoc-ta-396005.html