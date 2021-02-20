Hải Dương: Phát hiện nữ công nhân trốn khỏi nơi cách ly tại nhà để về nhà bố mẹ

Dù được yêu cầu cách ly tại nhà do trở về từ vùng có dịch COVID-19 nhưng nữ công nhân 27 tuổi vẫn tự ý trốn cách ly về nhà bố mẹ đẻ.

Được yêu cầu cách ly tại nhà để phòng chống dịch COVID-19, nữ công nhân vẫn ‘lì lợm’ trốn cách ly để đến nhà bố mẹ đẻ ở xã khác.

Ngày 19/2, sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đã kịp thời phát hiện trường hợp chị T.T.H.P. (27 tuổi, trú tại thôn Cúc Thị, xã Kiến Quốc), là công nhân và đang phải thực hiện cách ly tại nhà nhưng lại tự ý trốn cách ly để đến nhà bố mẹ đẻ ở thôn Giâm Me, xã Đồng Tâm, cùng huyện Ninh Giang.

Chính quyền địa phương cho biết, chị P. thuộc trường hợp trở về từ vùng có dịch nên được yêu cầu thực hiện cách ly tại nhà từ trưa 18-2. Vậy nhưng, đến chiều cùng ngày thì chị P. đã trốn khỏi nơi cách ly và tự ý đến nhà bố mẹ đẻ, bất chấp nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cho người thân, cộng đồng.

Ảnh minh họa: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hai-duong-phat-hien-nu-cong-nhan-tron-khoi-noi-cach-ly-tai-nha-de-ve-nha-bo-me-396524.html