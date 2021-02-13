Trong số 20 trường hợp F1 ở Đồng Tháp từng tiếp xúc với người mắc COVID-19 tại TP.HCM, đã có 18 trường hợp âm tính lần 1 với virus SARS- CoV-2.

Theo cơ quan y tế tỉnh Đồng Tháp, trong số 20 trường hợp F1 ở Đồng Tháp từng tiếp xúc với người mắc COVID-19 tại TP.HCM, đã có 18 trường hợp âm tính lần 1 với virus SARS- CoV-2. Hai trường hợp còn lại được phát hiện muộn hơn và đã lấy mẫu xét nghiệm, dự kiến công bố kết quả trong hôm nay 13/2.

Trước đó, sau khi phát hiện tại Đồng Tháp có nhiều F1 của ca bệnh tại TP.HCM, cơ quan y tế tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức cuộc họp khẩn để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Cơ quan chức năng tiếp nhận thông tin có 20 trường hợp F1 về từ ổ dịch của Công ty GGM (TP.HCM) đã khẩn trương truy tìm và đưa 20 trường hợp vào khu cách ly tập trung ở TP. Hồng Ngự. Đồng thời, tiếp tục các hoạt động truy tìm F2, F3 và hướng dẫn các biện pháp cách ly tại nhà theo quy định.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng hộ cá nhân như hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, các hoạt động thăm, chúc Tết, kể cả trong các cơ sở tôn giáo. Đồng thời có hình thức xử lý nghiêm với những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng và tụ tập trái phép.

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