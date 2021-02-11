KHẨN: Người ở TP.HCM từng đến 6 điểm và giờ này cần liên hệ y tế gấp

Một trong những địa điểm và khung giờ người dân cần liên hệ y tế gấp là Bệnh viện Quận Tân Bình, từ 7 giờ đến 10 giờ ngày 3-2-2021.

Sáng 11-2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông báo người từng đến 6 địa điểm sau trên địa bàn quận Tân Bình và quận Gò Vấp cần liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn thực hiện khai báo y tế, phòng chống COVID-19.

Cụ thể:

1. Nhà sách Bạch Đằng, số 623 đường Lê Đức Thọ, Phường 16, quận Gò Vấp, khung giờ từ 20 giờ 00 đến 21 giờ 30 ngày 5-2-2021.

2. Cửa hàng Circle K, số 16 Ấp Bắc, phường 13, quận Tân Bình, khung giờ 14 giờ đến 15 giờ ngày 2-2-2021.

3. Công ty Cổ phần Mắt Bảo, số 12 đường Núi Thành, phường 13, quận Tân Bình, khung giờ từ 9 giờ đến 18 giờ ngày 25 đến 30-1-2021 và từ 9 giờ đến 18 giờ ngày 1 đến ngày 2-2-2021.

4. Co.op Food, số 12 A Trần Văn Danh, phường 13, quận Tân Bình, khung giờ từ 9 giờ đến 13 giờ ngày 4-2-2021.

5. Viva Star Coffee, số 45 đường Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình, khung giờ 8 giờ 50 đến 10 giờ ngày 3-2-2021.

6. Bệnh viện Quận Tân Bình, số 605 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình từ 7 giờ đến 10 giờ ngày 3-2-2021.

Các địa điểm người dân cần liên hệ y tế gấp ở quận Tân Bình HCDC vừa thông báo. Ảnh: HCDC

Từ ngày 5-2, thông qua giám sát chủ động nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện ca chỉ điểm là bệnh nhân 1979, nhân viên giám sát chất xếp hàng hóa (công ty VIAGS), cư ngụ tại TP Thuận An ,tỉnh Bình Dương. Từ trường hợp chỉ điểm này, từ ngày 7 đến ngày 9-2-2021, TP tiếp tục phát hiện thêm 31 trường hợp nhiễm liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại sân bay.

Trong ngày 10-2, qua xét nghiệm giám sát lần 2 cho 1.600 nhân viên công ty VIAGS phát hiện thêm một trường hợp nhiễm COVID-19 là bệnh nhân 2072, làm cùng bộ phận với các trường hợp nhiễm trước đó của công ty VIAGS. Như vậy liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại sân bay, thành phố hiện đã phát hiện được 33 trường hợp nhiễm.

Hải Dương: Nghiện ma túy, người đàn ông trèo tường trốn khỏi khu cách ly Covid-19 Đang bị cách ly tập trung do liên quan đến bệnh nhân Covid-19, H. đã vượt tường trốn ra ngoài và bị phạt 20 triệu đồng.

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