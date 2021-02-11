Hải Dương: Nghiện ma túy, người đàn ông trèo tường trốn khỏi khu cách ly Covid-19

Tin nóng 11/02/2021 13:33

Đang bị cách ly tập trung do liên quan đến bệnh nhân Covid-19, H. đã vượt tường trốn ra ngoài và bị phạt 20 triệu đồng.

Vừa qua, Công an TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết, vừa chuyển lãnh đạo UBND TP Hải Dương ra quyết định xử phạt 20 triệu đồng đối với 1 trường hợp trốn cách ly.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 10h45 ngày 5/2, tại khu cách ly dịch Covid-19 của trường Đại học Hải Dương, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông bỏ trốn khỏi khu vực cách ly. Nhận được thông tin, cơ quan công an đã phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh sự việc. 

Người bỏ trốn là Đàm Văn H. (SN 1977), công dân trú tại khu dân cư Trần Nội, phường Thạch Khôi, là đối tượng nghiện ma tuý. 

Sau khi bỏ trốn bất thành, anh H. đã về trình diện ban quản lý khu cách ly.

Công an TP Hải Dương nên đã chuyển vụ việc, báo cáo Chủ tịch UBND TP Hải Dương ra văn bản xử lý.  

COVID-19

 

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Từ khóa:   COVID-19 ở Việt Nam chống dịch Covid-19 cách ly phòng chống Covid-19

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