TP.HCM: Thêm 1 điểm phong tỏa ở quận 12 do COVID-19

Tính đến sáng nay, 11/2, quận 12 hiện có 4 phường bị phong tỏa do có liên quan những ca bệnh COVID-19.

Sáng 11-2, ông Lâm Quân Minh Vương, Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM, cho biết cơ quan chức năng vừa phong tỏa khu vực đường ĐHT08 thuộc tổ 17, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận do liên quan ca nghi nhiễm SARS-CoV-2.

Theo ông Quân, ca nghi nhiễm tên DTT (nữ, 46 tuổi), được đưa cách ly ở Bệnh viện dã chiến Củ Chi vào tối 10-2. Bà T. có 2 người con, trong đó người con trai làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện 2 người con cũng được đưa cách ly tập trung.

“Khu vực phong tỏa gồm 11 hộ với 37 nhân khẩu. Trong đó có 6 trẻ em. Hiện cơ quan y tế của quận đang tiến hành lấy mẫu tất cả để xét nghiệm SARS-CoV-2” – ông Quân cho biết thêm.

Tới thời điểm hiện tai, 4 phường trên địa bàn quận 12 bị phong tỏa do có ca bệnh COVID-19. Bao gồm Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Thạnh Lộc và Hiệp Thành.

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