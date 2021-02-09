Danh sách 18 địa điểm bị phong toả tại TP Hồ Chí Minh để phòng dịch COVID-19

Xã hội 09/02/2021 00:12

Ngay khi 25 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với virus SARS-CoV-2, ngành y tế TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với các ngành chức năng phong tỏa tạm thời 18 địa điểm liên quan đến các ca nghi nhiễm này.

SARS CoV 2

Tối 8/2, ngành y tế TP Hồ Chí Minh đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại một địa điểm bị phong tỏa trên đường Tây Hòa, thành phố Thủ Đức - Ảnh: Đan Phương 

Các địa điểm đang tiến hành phong tỏa để phòng chống virus SARS-CoV-2 tại TP Hồ Chí Minh bao gồm:

Khu phố 4, phường Trung Mỹ Tây, quận 12.

Đường Thạnh Lộc 48, phường Thạnh Lộc, quận 12.

Đường Thạnh Lộc 04, phường Thạnh Lộc, quận 12.

Khu phố 7, phường Hiệp Thành, quận 12.

Khu phố 5, Nguyễn Văn Cự, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.

Đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Hẻm 480, đường Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh.

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh.

Chung cư Felix Homes 44 Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp.

Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ, phường 6, quận Gò Vấp.

Đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình.

Quán Nam Bắc 12A1, Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình.

Quán Cây Bàng B68 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình.

Quán gà ta Phương Nam, A3 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình.

Nhà bệnh nhân COVID-19, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình.

Đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1.

Hẻm 441, đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, thành phốThủ Đức.

Số 146 Tây Hòa, phường Phước Long A, thành phố Thủ Đức.

TP.HCM: Đề nghị người dân làm ngay 5 điều này để phòng dịch COVID-19

TP.HCM: Đề nghị người dân làm ngay 5 điều này để phòng dịch COVID-19

Sở thông tin và truyền thông TP.HCM đã đồng loạt gửi tin nhắn đến tất cả thuê bao di động trên địa bàn thành phố đề nghị người dân áp dụng 5 việc cần làm ngay để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

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Từ khóa:   COVID-19 Covid-19 ở Tp.HCM phong tỏa chống Covid-19

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