Hà Nội: Một học sinh lớp 3 nhiễm Covid-19, là con của BN1694, cả lớp và cô chủ nhiệm được đưa đi cách ly tập trung

Xã hội 31/01/2021 06:33

Tối muộn 30/1, Hà Nội ghi nhận 1 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân là cháu N.Đ.N.K, học sinh lớp 3 Trường tiểu học Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 mới nhất tại Hà Nội là cháu N.Đ.N.K. sinh năm 2012, là con của BN1694 (công nhân tại nhà máy Z153 - Cục kỹ thuật, Bộ Quốc Phòng).

Bệnh nhân sống tại đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, Hà Nội cùng bố (thường xuyên ở trọ gần cơ quan), mẹ, em của mẹ và 1 người em ruột.  

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Cháu K. hiện là học sinh lớp 3, Trường tiểu học Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh: Đình Huy

Cháu K. hiện là học sinh lớp 3, Trường tiểu học Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sau khi nhận được thông tin, cô giáo chủ nhiệm và toàn bộ học sinh trong lớp, tổng cộng 36 người được xác định là F1 và đã được đưa đi cách ly tập trung.

Ban chỉ đạo quận Nam Từ Liêm nhận định địa bàn Quận có khoảng gần 100 F1, trước mắt xác định được 79F1.

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