Trước nguy cơ dịch COVID-19: Tạm dừng hoặc hạn chế tất cả các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tụ tập đông người

Trước nguy cơ lây lan nhanh của vi rút Covid-19 chủng mới, mới đây, Bộ Nội vụ thông tin về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng.

Những ngày này, dịch bệnh đang có nguy cơ bùng phát trở lại tại các tỉnh như Hải Dương, Quảng Ninh, Gia Lai, Hà Nội, TP.HCM. Đây cũng là thời điểm người dân và các cơ quan, tổ chức ở các địa phương chuẩn bị cho các hoạt động, lễ hội đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đặc biệt, tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo sẽ diễn ra nhiều lễ hội đầu xuân có đông tín đồ, người dân tham dự.

Theo đó, Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 416/BNV-TGCP ngày 29/1/2021 về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng.

Ở thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, các tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo chỉ ra khỏi nhà, cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo khi thật cần thiết (như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu) và các trường hợp khẩn cấp khác. Lực lượng chức năng cũng yêu cầu người dân giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc, trong cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo, đồng thời, tạm dừng tất cả các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tập trung đông người. Đặc biệt, toàn dân thực hiện việc đeo khẩu trang bắt buộc tại các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng.

Hạn chế các hoạt động tôn giáo tập trung đông người - Ảnh minh họa: Internet

Ở các tỉnh thành khác, Bộ Nội vụ yêu cầu các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là quy tắc “5K” của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế). Song song đó, hạn chế tổ chức các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tập trung đông người và giữ khoảng cách nơi công cộng; thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông, nơi công cộng và tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.

Bộ cũng đề nghị lãnh đạo, người đại diện các cơ sở tín ngưỡng thực hiện tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về phòng dịch đến người dân trong và ngoài nước. Đồng thời phối hợp với các cấp chính quyền rà soát, cung cấp danh sách cá nhân đến các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương từ ngày 10/1 đến 28/1/2021 hoặc tiếp xúc với các ca lây nhiễm mới được phát hiện.

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