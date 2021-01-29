Cố tình không buộc dây khi mặc kimono, nữ streamer khoe thân ‘trần trụi’ trên sóng trực tiếp và cái kết đắng trong vòng một nốt nhạc

Việc kiểm duyệt gắt gao trên các nền tảng truyền thông ngày nay đã hạn chế được phần nào những hình ảnh “độc hại” đến người xem. Các nội dung 18+ hầu hết đều bị cấm phát sóng hoặc phải nhận mức án phạt rất nặng cho những cá nhân cố tình đăng tải. Tuy nhiên, vì muốn nổi tiếng, một số streamer dường như không biết sợ khi bất chấp khoe thân phản cảm để thu hút khán giả. Trong đó, nữ streamer tai tiếng Dahee là một gương mặt điển hình nhất.

Dahee là một trong những streamer nóng bỏng của Hàn Quốc

Cô thường xuất hiện với những màn khoe thân quá đà

Dahee vốn luôn được biết đến như một cái tên đầy drama trong giới streamer Hàn Quốc. Cứ mỗi lần lên sóng, cô nàng này lại có nhiều chiêu trò khác nhau để đánh bóng tên tuổi. Lượng like và tương tác của cô luôn đứng top đầu cả nước. Tuy nhiên, số ngày bị "cấm vận" của cô nàng có vẻ còn nhiều hơn khi lên sóng.