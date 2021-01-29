Cố tình không buộc dây khi mặc kimono, nữ streamer khoe thân ‘trần trụi’ trên sóng trực tiếp và cái kết đắng trong vòng một nốt nhạc

Một nữ streamer tai tiếng vừa bị xóa kênh khi lên sóng với hình ảnh phản cảm. Cô chỉ khoác một chiếc áo kiểu kimono bên ngoài và thậm chí còn không buộc dây.
Việc kiểm duyệt gắt gao trên các nền tảng truyền thông ngày nay đã hạn chế được phần nào những hình ảnh “độc hại” đến người xem. Các nội dung 18+ hầu hết đều bị cấm phát sóng hoặc phải nhận mức án phạt rất nặng cho những cá nhân cố tình đăng tải. Tuy nhiên, vì muốn nổi tiếng, một số streamer dường như không biết sợ khi bất chấp khoe thân phản cảm để thu hút khán giả. Trong đó, nữ streamer tai tiếng Dahee là một gương mặt điển hình nhất.
Dahee vốn luôn được biết đến như một cái tên đầy drama trong giới streamer Hàn Quốc. Cứ mỗi lần lên sóng, cô nàng này lại có nhiều chiêu trò khác nhau để đánh bóng tên tuổi. Lượng like và tương tác của cô luôn đứng top đầu cả nước. Tuy nhiên, số ngày bị "cấm vận" của cô nàng có vẻ còn nhiều hơn khi lên sóng.
Được biết, mới đây, sau một thời gian bị buộc dừng lại, Dahee đã có màn comeback khi mặc một bộ kimono vô cùng gợi cảm. Đáng chú ý, cô chỉ khoác mỗi chiếc kimono ở ngoài và không mặc thêm bất cứ gì bên trong. Thậm chí cũng không chịu buộc dây áo lại. Cả buổi livestream không khác gì một đoạn phim 18+ khi người xem luôn phải “nóng mắt” bởi những hành động kích thích mà cô mang lại.
Ngay lập tức, một lệnh cấm 7 ngày lại được gửi đến cho Dahee. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây là án phạt quá nhẹ cho nữ streamer vì đây không phải là lần đầu tiên cô vi phạm. Thậm chí, sau mỗi lần quay lại, những video của cô còn phản cảm hơn trước.
Rất nhiều fan ruột của cô nàng đã rất lo ngại về điều này nhưng có vẻ chính chủ vẫn không quan tâm và xem như chưa có chuyện gì xảy ra.