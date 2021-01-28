Hai bộ hài cốt trẻ em được tìm thấy mới đây đã giúp các nhà khảo cổ chứng minh hiện tượng sinh đôi cùng trứng đã có cách đây hàng nghìn năm.
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Tờ The Sun đưa tin, tháng 11 vừa qua, tại Áo, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một ngôi mộ kỳ lạ có niên đại khoảng 31.000 năm. Đây là nơi chôn cất của hai đứa trẻ sơ sinh vào thời kỳ đồ đá. Phát hiện này hé lộ nhiều điều bất ngờ cho giới y học.
Hai bộ hài cốt trẻ em được phát hiện trong một ngôi mộ hình bầu dục bên bờ sông Danube. Phần đất màu đỏ như vệt máu bao quanh hai cái xác bước đầu được nhận định là đất đỏ son. Có thể gia đình đã nhúng xác những đứa trẻ vào đất son rồi mới mang đi an táng.
Kết quả phân tích cho thấy, cả hai có cùng một bộ gen, chứng tỏ chúng là anh hoặc chị em song sinh với nhau. Tuy nhiên, một đứa trẻ đã chết ngay sau khi sinh và đứa trẻ còn lại thì sống được khoảng 50 ngày. Cả hai được chôn cạnh nhau. Người ta còn tìm thấy một sợi dây chuyền ngà voi ma mút, một chiếc răng cáo và vài con nhuyễn thể được chôn chung. Cùng với cặp song sinh, cách đó 1,5 mét, nhóm nghiên cứu còn tìm thấy một bộ xương khác của đứa trẻ 3 tháng được nhận định là anh em họ của chúng.
Phát hiện trên đã mở ra một chương mới cho khoa học khi cho biết rằng hiện tượng sinh đôi cùng trứng đã có từ hàng nghìn năm trước. Nguyên nhân cái chết cũng được điều tra làm rõ. Theo đó, mẹ của hai đứa trẻ sinh đôi có thể đã bị nhiễm trùng vú khiến việc cho bú trở nên khó khăn và dẫn đến cái chết cho các con.
Qua việc chôn cất, có thể thấy những đứa trẻ sở sinh đều được chăm sóc rất cẩn thận và cái chết của cả hai có lẽ là một mất mát lớn đối với cộng đồng cổ đại.