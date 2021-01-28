Nữ ca sĩ xóa tan tin đồn mang thai theo cách 'chất' nhất có thể, xem xong bạn có tự tin để thử?

Nữ ca sĩ Dua Lipa vừa qua đã chiêu đãi fan hâm mộ với màn vén áo khoe body cực nóng bỏng. Nhiều người suy đoán rằng, đây là cách cô phản pháo lại tin đồn mang thai đang lan truyền gần đây.
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Dua Lipa (25 tuổi) là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ kiêm người mẫu nổi tiếng đến từ nước Anh. Với vẻ đẹp nổi loạn, cá tính cùng gu ăn mặc chất lừ, Dua đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ ngay trong những ngày đầu ra mắt. Giọng hát của cô cũng được đánh giá rất cao khi đĩa đơn "Be the One" ngay khi ra mắt đã càn quét tất cả cá bảng xếp hạng. Giờ đây, với tài khoản Twitter hơn 7,1 triệu follower, cuộc sống của nữ ca sĩ nổi tiếng luôn được người hâm mộ quan tâm cập nhật hằng ngày.
Mới đây, Dua Lipa đã chia sẻ loạt ảnh nóng bỏng lên cả Instagram và Twitter. Trong ảnh, cô nàng mặc một chiếc quần lót siêu bé cùng áo hoodie được vén cao khoe cơ bụng săn chắc. Trong tích tắc, nữ ca sĩ đã thu hút được hàng triệu bình luận từ fan hâm mộ. Tuy mọi người đều đã quá quen với hình những trang phục bó sát của cô nàng nhưng kiểu khoe body gợi cảm này thì quả là hiếm gặp.
Nhiều người cho rằng, giọng ca New Rules đang ngấm ngầm phản pháo lại tin đồn mang thai gần đây. Được biết, tin đồn xuất hiện khi Dua đăng rất nhiều biểu tượng cảm xúc hình em bé cùng bức ảnh chụp kỳ nghỉ với bạn trai. Các fan hâm mộ suy đoán rằng cô đã có “tin vui” hay ít nhất là đang mong chờ đứa con đầu lòng. Nhưng ngay sau đó, bức ảnh đã bị xóa mà không có lời giải thích nào. Hiện tại, việc Dua có thai hay không vẫn là một câu hỏi lớn.
“Vậy thật ra là cố ấy có thai không?”, “Dua luôn sexy như vậy” , “Hãy nhìn vào mớ cơ bụng này xem, ai lại nói cô ấy mang thai chứ”, “Đây chính là động lực để tôi đến phòng gym mỗi ngày” - Trích dẫn một số bình luận bên dưới bức ảnh nóng bỏng của Dua.