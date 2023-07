Nữ ca sĩ xóa tan tin đồn mang thai theo cách 'chất' nhất có thể, xem xong bạn có tự tin để thử?

Dua Lipa (25 tuổi) là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ kiêm người mẫu nổi tiếng đến từ nước Anh. Với vẻ đẹp nổi loạn, cá tính cùng gu ăn mặc chất lừ, Dua đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ ngay trong những ngày đầu ra mắt. Giọng hát của cô cũng được đánh giá rất cao khi đĩa đơn "Be the One" ngay khi ra mắt đã càn quét tất cả cá bảng xếp hạng. Giờ đây, với tài khoản Twitter hơn 7,1 triệu follower, cuộc sống của nữ ca sĩ nổi tiếng luôn được người hâm mộ quan tâm cập nhật hằng ngày.

Dua Lipa là nữ ca sĩ vô cùng xinh đẹp

Sự nghiệp ca hát thành công của cô cũng là niềm mơ ước của rất nhiều người

Mới đây, Dua Lipa đã chia sẻ loạt ảnh nóng bỏng lên cả Instagram và Twitter. Trong ảnh, cô nàng mặc một chiếc quần lót siêu bé cùng áo hoodie được vén cao khoe cơ bụng săn chắc. Trong tích tắc, nữ ca sĩ đã thu hút được hàng triệu bình luận từ fan hâm mộ. Tuy mọi người đều đã quá quen với hình những trang phục bó sát của cô nàng nhưng kiểu khoe body gợi cảm này thì quả là hiếm gặp.