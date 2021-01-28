Nữ ca sĩ xóa tan tin đồn mang thai theo cách 'chất' nhất có thể, xem xong bạn có tự tin để thử?

Thế giới 28/01/2021 10:23

Nữ ca sĩ Dua Lipa vừa qua đã chiêu đãi fan hâm mộ với màn vén áo khoe body cực nóng bỏng. Nhiều người suy đoán rằng, đây là cách cô phản pháo lại tin đồn mang thai đang lan truyền gần đây.

Dua Lipa (25 tuổi) là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ kiêm người mẫu nổi tiếng đến từ nước Anh. Với vẻ đẹp nổi loạn, cá tính cùng gu ăn mặc chất lừ, Dua đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ ngay trong những ngày đầu ra mắt. Giọng hát của cô cũng được đánh giá rất cao khi đĩa đơn "Be the One" ngay khi ra mắt đã càn quét tất cả cá bảng xếp hạng. Giờ đây, với tài khoản Twitter hơn 7,1 triệu follower, cuộc sống của nữ ca sĩ nổi tiếng luôn được người hâm mộ quan tâm cập nhật hằng ngày.

Dua Lipa 1
Dua Lipa là nữ ca sĩ vô cùng xinh đẹp
Dua Lipa 2
Sự nghiệp ca hát thành công của cô cũng là niềm mơ ước của rất nhiều người

Mới đây, Dua Lipa đã chia sẻ loạt ảnh nóng bỏng lên cả Instagram và Twitter. Trong ảnh, cô nàng mặc một chiếc quần lót siêu bé cùng áo hoodie được vén cao khoe cơ bụng săn chắc. Trong tích tắc, nữ ca sĩ đã thu hút được hàng triệu bình luận từ fan hâm mộ. Tuy mọi người đều đã quá quen với hình những trang phục bó sát của cô nàng nhưng kiểu khoe body gợi cảm này thì quả là hiếm gặp.

Dua Lipa 3
Bức ảnh nóng bỏng được Dua chia sẻ

Nhiều người cho rằng, giọng ca New Rules đang ngấm ngầm phản pháo lại tin đồn mang thai gần đây. Được biết, tin đồn xuất hiện khi Dua đăng rất nhiều biểu tượng cảm xúc hình em bé cùng bức ảnh chụp kỳ nghỉ với bạn trai. Các fan hâm mộ suy đoán rằng cô đã có “tin vui” hay ít nhất là đang mong chờ đứa con đầu lòng. Nhưng ngay sau đó, bức ảnh đã bị xóa mà không có lời giải thích nào. Hiện tại, việc Dua có thai hay không vẫn là một câu hỏi lớn.

Dua Lipa 4
Sự thật nữ ca sĩ có mang thai không vẫn chưa được lý giải

“Vậy thật ra là cố ấy có thai không?”, “Dua luôn sexy như vậy” , “Hãy nhìn vào mớ cơ bụng này xem, ai lại nói cô ấy mang thai chứ”, “Đây chính là động lực để tôi đến phòng gym mỗi ngày” - Trích dẫn một số bình luận bên dưới bức ảnh nóng bỏng của Dua. 

Từ vụ nịt bụng vì bị chê mập rồi gặp họa mang khối u tụy lớn nhất thế giới: Giới chuyên gia lên tiếng cảnh báo!

Từ vụ nịt bụng vì bị chê mập rồi gặp họa mang khối u tụy lớn nhất thế giới: Giới chuyên gia lên tiếng cảnh báo!

Nếu bạn là người vẫn mù quáng tin vào hiệu quả của những chiếc đai nịt bụng cũng như không tin sản phẩm này có thể gây hại sức khỏe thì đây có thể là bằng chứng sống không thể chối cãi.

Xem thêm
Từ khóa:   Anh ngoại hình nóng bỏng tin đồn mang thai

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 6 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích