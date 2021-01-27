Đam mê 'chạy đua' công nghệ, thiếu niên bán thận mua iPhone đắt đỏ và cái kết 'đeo bám suốt đời'

Thế giới 27/01/2021 13:47

Nam thanh niên bán thận mua iPhone 4s khi mới 17 tuổi. Mười năm sau, cậu nhận cái kết không thể đắng hơn.

Năm 2011, các dòng điện thoại cảm ứng bắt đầu nổi lên, “cơn lốc Apple” cũng vì thế mà càn quét mọi ngóc ngách, trở thành xu hướng của giới trẻ thời bấy giờ. Mặc dù có giá vô cùng đắt đỏ, nhưng điện thoại thông minh vẫn khiến không biết bao nhiêu người đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên phát cuồng đến mức có thể đánh đổi tất cả để mua chúng. Câu chuyện của người thanh niên bán thận mua iPhone sau đây là một ví dụ điển hình.

Tờ ETtoday đưa tin, vào năm 2011, một thiếu niên 17 tuổi tên là Xiao Wang (tên nhân vật đã được thay đổi) ở An Huy (Trung Quốc) đã có một quyết định táo bạo khi giấu bố mẹ tìm đến chợ đen để rao bán nội tạng của chính mình. Nguyên nhân đơn giản vì cậu muốn mua iPhone 4s - chiếc điện thoại mới nhất khi ấy. 

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Xiao Wang quyết định bán thận mua iphone

Được biết, Xiao Wang đã tìm đến các công ty môi giới trên Internet và thương lượng bán một quả thận. Anh từng nói rằng: “Một quả thận là quá đủ cho tôi, tại sao tôi cần đến 2 quả kia chứa?”. Xiao Wang sau đó được đưa đến một bệnh viện chợ đen ở Chenzhou, Hồ Nam để tiến hành phẫu thuật lấy thận. Số tiền mà anh nhận được là 22.000 Nhân dân tệ (khoảng 71 triệu đồng).

Sau khi xuất viện, Xiao Wang đã đạt được những gì mà mình mong ước khi mua một lúc cả iPad và iPhone 4s đời mới. Anh cũng đã thành công trong việc thu hút sự ghen tị của các bạn cùng trang lứa. Tuy nhiên, vết mổ bắt đầu nhiễm trùng còn tình trạng sức khỏe của anh cũng ngày một xấu đi. Thấy không thể giấu được nữa, Xiao Wang đã thú nhận mọi chuyện với gia đình và được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Các bác sĩ tại đây cho biết quả thận còn lại của anh đã bị tổn thương nặng và được giám định là khuyết tật cấp độ 3.

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Sức khỏe của cậu bị tàn phá sau phẫu thuật

Trong nhiều năm qua, Xiao Wang đã nằm trên giường cả ngày và phải tiếp nhận điều trị liên tục. Anh bỏ ngang việc học và không thể làm những công việc nặng nhọc khác. Mẹ anh cho biết thể trạng của con trai rất yếu, phải uống thuốc suốt đời, nếu không cẩn thận có thể bị viêm đường tiết niệu, thậm chí là phải ghép thận mới.

Bố mẹ Xiao Wang đã đem chuyện này kiện ra tòa và được bệnh viện chợ đen kia bồi thường 1,47 triệu Nhân dân tệ (gần 400 triệu đồng) nhưng số tiền này không thể đổi lại sức khỏe của con trai được nữa. Chiếc iPhone 4s mà Xiao Wang khao khát 10 năm trước giờ chỉ trị giá vài triệu đồng và cái giá phải trả sẽ đeo bám anh suốt cuộc đời.

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