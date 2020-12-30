Fan hâm mộ vừa tung bằng chứng hot streamer Penguin Girl hẹn hò bạn trai Thụy Điển trong chuyến du lịch nước ngoài gần đây.

Nổi lên từ điệu nhảy chim cánh cụt đáng yêu, hot streamer Penguin Girl (tên thật là Yoon Jin) thu hút được lượng lớn người hâm mộ ở khắp các nước Hàn, Mỹ, Trung và Nhật. Sở hữu ngoại hình ngọt ngào cùng lối tương tác đáng yêu bằng nhiều thứ tiếng, cô được xem như hình mẫu lý tưởng của rất nhiều nam giới trong cộng đồng streamer. Nhất cử nhất động của Yoon Jin luôn được mọi người chú ý.

Streamer Penguin Girl với ngoại hình ngọt ngào khó cưỡng - Ảnh: Internet

Theo ETtoday, mới đây, cư dân dân mạng trên diễn đàn “Game of Flights” được dịp náo loạn khi có thông tin Penguin hẹn hò với bạn trai Thụy Điển trong chuyến du lịch cùng bạn bè. Cụ thể bài đăng cho biết vào tháng 9, nữ streamer đã có kỳ nghỉ vài tháng tại Châu Âu cùng những người bạn thân thiết. Nhưng khi tình hình dịch bệnh ngày càng trở nên căng thẳng, nhóm bạn cô quyết định quay về Hàn Quốc còn Penguin nhất quyết ở lại. Điều này đã làm không ít người tò mò.

Kết quả điều tra khác của cộng đồng mạng cho biết, Penguin lần đầu gặp gỡ bạn trai của mình vào tháng 9 tại Thụy Điển và hai người đã lập tức hẹn hò ngày sau đó. Một vài tháng sau, họ đã cùng nhau đến Đức và người đàn ông này trở về Thụy Điển sau 2 tuần. Nguồn tin còn cho biết, khi đến sân bay, có người còn trông thấy thuốc tránh thai trong túi xách của nữ streamer.

Penguin hẹn hò cùng bạn trai - Ảnh: Internet

Hot streamer từng thẳng thắn chia sẻ cô chấp nhận việc không dùng bao cao su khi quan hệ. Trong thời gian bị nghi ngờ cặp kè, cô đã dùng 1 tài khoản ẩn danh để hỏi cư dân mạng về các biện pháp tránh thai. Tuy nhiên, khi đi du lịch, trong một lần xúc động, nữ streamer đã bật khóc và vô tình nói rằng “có thể là do tác dụng phụ của việc uống thuốc tránh thai”.

Cư dân mạng để lại nhiều lời nhắn bên dưới bài đăng: “Sherlock Holmes đầu thai là có thật”, “Quá khó khi bay ra nước ngoài chỉ để ân ái, cố lên!!!”, “Điều tra siêu khốc liệt”...

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