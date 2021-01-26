Quan niệm ‘trẻ sinh càng già càng thông minh’, mẹ bầu để 43 tuần mới chịu đi khám và cái kết

Người phụ nữ mang thai đến 43 tuần mới đi khám vì nghĩ giữ con trong bụng càng lâu càng khỏe mạnh. Nào ngờ, hành động này của cô lại khiến thai nhi chết vì ngạt.

Nhiều nghiên cứu cho biết, trẻ con sẽ khỏe mạnh và ít bệnh tật hơn nếu được sinh sau 39 tuần. Tuy nhiên, không phải cứ giữ thai trong bụng càng lâu thì càng tốt vì rất dễ gây nguy hiểm cho con. Câu chuyện của thai phụ Trung Quốc dưới đây là một ví dụ điển hình. Truyền thông địa phương đưa tin, bà mẹ tên Đình Đình sống tại Hàn Châu, Giang Tô (Trung Quốc) đã có một gia đình hạnh phúc với chồng và con trai 3 tuổi. Niềm vui lại được nhân đôi khi hai vợ chồng biết tin cô mang thai lần 2.

Sản phụ cho rằng giữ con trong bụng càng lâu càng khỏe mạnh và thông minh - Ảnh minh họa: Internet Vì đã có kinh nghiệm nên Đình Đình vô cùng “thoải mái” trong lần mang thai này. Cô chỉ đến bệnh viện làm một số xét nghiệm cần thiết và không đi siêu âm định kỳ vào những tháng sau đó. Cái thai càng ngày càng lớn, đứa trẻ cứ liên tục cử động khiến Đình Đình rất hạnh phúc. Tuy nhiên, gần đến ngày sinh, những dấu hiệu của thai nhi lại “yếu dần”, người phụ nữ có chút lo lắng nhưng vì nghe mẹ chồng bảo “con ở trong bụng càng lâu càng thông minh” nên cô cũng không đi khám. Mang thai đến 43 tuần mới chịu đi khám - Ảnh minh họa: Internet Đền tuần 43 - khi đã quá thời gian thai đủ tuần tuổi trung bình, vì nhận thấy đứa trẻ không còn cử động, Đình Đình mới chịu đến bệnh viện kiểm tra. Tại đây, các bác sĩ đã quyết định mổ lấy thai vì nhận thấy điều bất thường. Trong phòng mổ, khi bụng sản phụ vừa được mở ra, các bác sĩ kinh hoàng phát hiện nước ối trong bụng đã bị đục, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc còn thai nhi chết vì ngạt. Tuy đã cố gắng cứu chữa, nhưng đứa trẻ vẫn không qua khỏi.

Cô đau khổ khi mất con - Ảnh minh họa: Internet Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Mang thai là việc vô cùng quan trọng và mỗi lần đều sẽ có những biểu hiện khác nhau. Các sản phụ không nên lơ là để tránh gây ra hậu quả đáng tiếc về sau.

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