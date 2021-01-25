Thiếu niên 15 tuổi giết chết mẹ ruột rồi vứt xác, biết được nguyên nhân khiến mọi người nổi giận

Thế giới 25/01/2021 07:59

Cậu bé 15 tuổi vừa bị kết án 45 năm tù vì tội giết mẹ ruột rồi vứt xác khi cả hai đang cãi nhau về điểm số của cậu ở trường.

Tờ Daily Star đưa tin, tháng 11/2018, chàng trai Gregory Ramos (15 tuổi) đến từ bang Florida (Mỹ) đã ra tay bóp cổ mẹ đến chết trong 30 phút. Nguyên nhân được xác định là do hai người đã cãi nhau về điểm số quá tệ của cậu ở trường. Theo hồ sơ tại toà án, khi đã giết mẹ ruột, Ramos đặt thi thể lên một chiếc xe cút kít, đẩy ra ngoài và chất lên xe tải của gia đình. Đáng chú ý, sau đó, cậu còn gọi điện nhờ bạn bè giúp dàn dựng hiện trường như một vụ trộm tại nhà.

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Gregory Ramos đã ra tay giết chết mẹ ruột

Vào tháng 12/2020, tại tòa, Ramos đã nhận lấy tội danh giết người cấp độ 1, giả mạo bằng chứng và lạm dụng xác chết. Vì gây án khi còn là trẻ vị thành niên, cậu không thể bị kết án tù chung thân đến hết đời. Một vị thẩm phán đã cho phép người bà 84 tuổi được nhìn cậu cận cảnh trong suốt phiên tòa. Bà cũng cho biết, sẽ luôn bên cạnh và cầu nguyện cùng cháu trai đến khi mọi chuyện kết thúc. Những người thân khác của Ramos cũng có mặt tại tòa khi ấy.

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Vi điểm số không tốt, mẹ và Ramos đã cãi nhau thậm tệ

Ramos đã rất xúc động khi nghe các thành viên trong gia đình nói chuyện, cậu liên tục xin lỗi và cho biết không thể bào chữa cho hành động của mình. “Tôi không có lời nào để biện hộ cho việc làm của mình. Tôi không chỉ giết mẹ, tôi còn ‘đánh cắp’ đi một thành viên của gia đình. Đối với cha dượng, tôi đã lấy đi vợ của ông ấy. Đối với cô chú, tôi đã lấy đi em gái của họ. Còn đối với bà ngoại, tôi đã lấy đi con gái của bà. Những sai lầm này không bao giờ có thể sửa chữa” - Ramos chia sẻ.

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Ramos rất hối hận về việc đã giết mẹ mình

Hai người bạn của Ramos cũng bị bắt vì cố gắng giúp đỡ cậu che giấu tội ác.

Ramos đã tỏ ra vô cùng hối hận. Thẩm phán cũng cho biết, bản án 45 năm tù của cậu đang được xem xét giảm xuống còn 25 năm nhưng sẽ tiếp tục bị quản chế đến hết đời sau khi mãn hạn.

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