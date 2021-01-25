Tờ Daily Star đưa tin, tháng 11/2018, chàng trai Gregory Ramos (15 tuổi) đến từ bang Florida (Mỹ) đã ra tay bóp cổ mẹ đến chết trong 30 phút. Nguyên nhân được xác định là do hai người đã cãi nhau về điểm số quá tệ của cậu ở trường. Theo hồ sơ tại toà án, khi đã giết mẹ ruột, Ramos đặt thi thể lên một chiếc xe cút kít, đẩy ra ngoài và chất lên xe tải của gia đình. Đáng chú ý, sau đó, cậu còn gọi điện nhờ bạn bè giúp dàn dựng hiện trường như một vụ trộm tại nhà.

Gregory Ramos đã ra tay giết chết mẹ ruột

Vào tháng 12/2020, tại tòa, Ramos đã nhận lấy tội danh giết người cấp độ 1, giả mạo bằng chứng và lạm dụng xác chết. Vì gây án khi còn là trẻ vị thành niên, cậu không thể bị kết án tù chung thân đến hết đời. Một vị thẩm phán đã cho phép người bà 84 tuổi được nhìn cậu cận cảnh trong suốt phiên tòa. Bà cũng cho biết, sẽ luôn bên cạnh và cầu nguyện cùng cháu trai đến khi mọi chuyện kết thúc. Những người thân khác của Ramos cũng có mặt tại tòa khi ấy.