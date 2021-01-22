Bỏ ngoài tai nhiều lời dị nghị, cô gái quyết tâm lấy anh chồng xấu xí và cái kết bất ngờ sau 2 năm

Cặp đôi đũa lệch quyết định tiến đến hôn nhân khiến dư luận dậy sóng vì ngoại hình quá khác biệt. Tuy nhiên, sau 2 năm, mọi người bàng hoàng nhận ra cái kết.

Vào năm 2018, cô gái trẻ Patras Raknak và anh Boonmee Khantong ở Changwat Songkhla (Thái Lan) đã khiến dư luận được phen náo loạn khi thông báo kết hôn. Nguyên nhân là do cả hai có ngoại hình chênh nhau một trời một vực. Trong khi Raknak là một thiếu nữ 23 tuổi xinh đẹp với làn da trắng trẻo và gương mặt ưa nhìn thì Khantong lại là anh thợ xây nghèo, lớn hơn cô tận 11 tuổi. Thậm chí, anh còn có tật ở môi khiến khuôn mặt trở nên dị dạng, xấu xí. Patras Raknak và anh Boonmee Khantong tuyên bố kết hôn Chia sẻ về quyết định táo bạo của mình, Raknak cho biết tuy chồng tương lai không giàu có cũng không ưa nhìn nhưng anh là người tốt, hiền lành và rất chịu khó.

Câu chuyện của cặp đôi đũa lệch sau khi được đăng tải đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Bên cạnh các bình luận chê cười, nhiều người cũng lên tiếng chúc mừng cho cả hai và hy vọng họ có thể hạnh phúc mãi bên nhau. Sau đám cưới, đôi vợ chồng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tình tứ và dành những lời khen có cánh cho nhau. Cả hai thường chia sẻ những hình ảnh tình cảm bên nhau Tuy nhiên, vào cuối năm 2019, người ta bất ngờ khi thấy Raknak đăng tải bức ảnh với một người đàn ông lạ mặt. Cô và chàng trai ấy cũng kết hôn ngay sau đó. Khi bị chỉ trích vì bỏ mặc chồng xấu theo nhân tình, Raknak đã lên tiếng khẳng định cô và anh Khantong đã chia tay trước đó và chuyện ngoại tình là hoàn toàn không có thật.

Ảnh cưới của cô gái với chồng mới Tháng 4/2020, Khantong cũng lên tiếng chia sẻ với tờ Sanook rằng anh hiện tại vẫn ổn. Công việc của anh không bị ảnh hưởng nhiều bởi Covid-19. Khi biết tin vợ cũ tái hôn, anh có chút buồn nhưng vẫn gọi điện chúc mừng và hy vọng cô được hạnh phúc. Nói đến chuyện tình cảm, Khantong cho biết gần đây anh cũng đang gặp gỡ một cô gái nhưng vẫn chưa ra quyết định vì “họ đều là những người phụ nữ xinh đẹp và tốt bụng”. Người đàn ông được cho là đang hẹn hò với Raknak đầu năm 2021 Câu chuyện tưởng chừng sẽ dừng lại ở đó nhưng đến đầu năm 2021, người ta lại phát hiện Raknak đang hẹn hò với một người đàn ông khác. Tuy không có nhiều thông tin về "người bạn trai" mới này, cộng đồng mạng vẫn hy vọng sau bao nhiêu sóng gió, Raknak có thể tìm thấy "bến đỗ" cho riêng mình.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-ngoai-tai-nhieu-loi-di-nghi-co-gai-quyet-tam-lay-anh-chong-xau-xi-va-cai-ket-bat-ngo-sau-2-nam-394105.html