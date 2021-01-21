Hẹn hò với người hơn cả tuổi bố, cô gái tiết lộ nguyên nhân điên rồ khiến mọi người 'đỏ mặt'

Thế giới 21/01/2021 20:10

Cô gái trẻ đã chấp nhận hẹn hò và chuẩn bị tiến đến hôn nhân với một người đàn ông hơn cả tuổi bố mình khi cả hai gặp nhau trên một web hẹn hò của những "sugar daddy".

Tờ Daily Star đưa tin, cô nàng Alyssa Gutierrez (22 tuổi) - một nhà tạo mẫu tóc đang sống tại Las Vegas - đã đăng nhập vào các trang web hẹn hò dành cho sugar daddy để mong tìm kiếm một người đàn ông lớn tuổi phù hợp với những yêu cầu của mình. Đây cũng là cơ duyên giúp cô gặp được tay chơi bài chuyên nghiệp Peter (56 tuổi), người mà bây giờ sắp trở thành chồng cô.

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Alyssa luôn thích đàn ông lớn tuổi hơn

Giải thích về hành động này, nhà tạo mẫu tóc trẻ tuổi cho biết việc tham gia trang web sugar daddy hoàn toàn không phải vì tiền. Cô chỉ muốn tìm một người đàn ông lớn tuổi biết chiều chuộng và dịu dàng với cô. “Tôi luôn bị thu hút bởi những người đàn ông lớn tuổi. Nói thật điên rồ nhưng kể từ khi tôi còn nhỏ, tôi luôn biết rằng, tôi đã phải lòng bạn của bố hoặc bạn của anh trai tôi” - Alyssa tiết lộ. Mối quan hệ của họ đã kéo dài được 3 năm và Peter là người bạn trai lâu nhất cô từng quen.

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Cả hai quen nhau được 3 năm

Đặc biệt, Alyssa nhấn mạnh Peter rất biết cách đối xử với cô ở cả trong và ngoài phòng ngủ. “Tôi yêu thích suy nghĩ về sự an toàn, ổn định và lòng trung thành trong mối quan hệ của chúng tôi. “Chuyện ấy” của chúng tôi rất  tuyệt vời. Peter biết cách làm hài lòng tôi, mặc dù điều đó không có nghĩa là tôi chưa dạy anh ấy một vài điều". Rõ ràng, một mối quan hệ bền chặt luôn đi kèm rất nhiều thứ. Chính bản thân ông Peter cũng thừa nhận cả hai “rất hợp nhau” và Alyssa mang lại cho ông một “phản ứng hóa học” rất mạnh mẽ.

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Cô gái cho biết cả hai rất hợp nhau

Nói về các dự định trong tương lai, Alyssa cho biết thêm: “Tôi và Peter đã đến xem một căn hộ. Sau đó, anh ấy đã thực sự đề nghị tôi đến ở cùng. Hiện tại, mọi thứ đang trong giai đoạn chuẩn bị”.

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Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc lên mạng xã hội

Cũng có một số rắc rối xoay quanh mối quan hệ của họ. Peter lớn tuổi hơn cả bố mẹ Alyssa và một trong hai đứa con của anh bằng tuổi với người mẹ kế. Tuy nhiên, cả hai khẳng định cả hai đang rất hạnh phúc và mọi người cũng đã dần chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Peter và Alyssa thường xuyên chia sẻ những bức ảnh hạnh phúc lên Tik Tok và thu hút hơn 72.800 người theo dõi. Bên cạnh những người ủng hộ và chúc phúc, cặp đôi cũng nhận được rất nhiều lời trêu đùa từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, Alyssa không quan tâm, cô cho biết: “Làm những gì bạn muốn và hẹn hò với bất kỳ ai bạn muốn, miễn là bạn hạnh phúc”.

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Cơ thể có nhiều cách để nói với chúng ta những vấn đề mà bộ máy phức tạp bên trong nó đang gặp phải. Vì vậy, hãy cố gắng lắng nghe cơ thể mình để có những biện pháp phòng tránh bệnh tật và chữa trị kịp thời.

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