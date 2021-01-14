Nổi tiếng sau 1 đêm vì quá đẹp trai, hot boy Tây Tạng lộ hình ảnh khiến dân mạng thất vọng

Thế giới 14/01/2021 14:36

Hot boy Tây Tạng Ding Zhen khiến dân mạng thất vọng khi lộ hình ảnh “phì phèo khói thuốc” trong căn phòng khách sạn mờ ám.

Những tháng cuối năm 2020, chàng trai Ding Zhen đến từ Tây Tạng bất ngờ nổi tiếng khắp mạng xã hội Trung Quốc vì sở hữu khuôn mặt vừa điển trai vừa hoang dại cùng nụ cười tỏa nắng. Những hình ảnh mộc mạc chụp trên nền thảo nguyên hoang sơ được anh chia sẻ luôn thu hút lượng lớn người hâm mộ. Với tài khoản Weibo hơn 1,5 triệu người theo dõi, chàng trai 10X được cư dân mạng ưu ái gọi bằng cái tên "hot boy Tây Tạng".

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Ding Zhen và cuộc sống bình dị nơi thảo nguyên
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Những bức ảnh của anh luôn được nhiều người chú ý

Tuy nhiên, ngày 11/1, Ding Zhen khiến dân mạng thất vọng khi lộ hình ảnh hút một loại thuốc lá điện tử trong phòng khách sạn. Qua ảnh, có thể thấy chàng trai vô cùng thích thú, anh thậm chí còn vô tư nhả khói để selfie. Động tác hút thuốc rất thuần thục khác hẳn với vẻ ngoài ngây thơ khi đối diện với người hâm mộ.

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Bức ảnh được cho là Ding Zhen đang hút thuốc trong khách sạn

Đáng chú ý, khi trả lời với truyền thông địa phương, công ty quản lý của chàng hot boy 10X này lại dửng dưng cho biết: “Những người trẻ quan tâm đến thuốc lá điện tử là điều bình thường. Họ có thể thử nó. Ding Zhen không hoàn toàn hút thuốc. Thứ cậu ấy hút là thuốc lá điện tử, không phải thuốc lá”. Câu trả lời này ngay lập tức nhận được phản ứng gay gắt từ cộng đồng mạng. Nhiều người cũng cho rằng hình ảnh sạch sẽ “không hút thuốc, không đồ uống có cồn” mà Ding Zhen vất vả xây dựng trước kia đã hoàn toàn sụp đổ. Tuy nhiên, vẫn có một vài người cho rằng, Ding Zhen đã là chàng trai 20 tuổi và anh có quyền sống theo cách của mình.

“Tôi đang chờ xem có ai còn thích đôi mắt ngây thơ của cậu ấy nữa không”, “Công ty này táo bạo hơn tôi nghĩ”, “Cách dạy bảo này đối với một đứa trẻ liệu có phù hợp?”, “Anh ấy đã 20 tuổi rồi, đã không còn là trẻ con nữa”, “Hãy tôn trọng tự do cá nhân” - trích một số bình luận trái chiều bên dưới bài viết.

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Ding Zhen lên tiếng xin lỗi người hâm mộ

Vào 13/1 vừa qua, công ty quản lý đã lên tiếng xin lỗi về những phát ngôn “cẩu thả” trước đó và hứa sẽ xem xét vụ việc một cách nghiêm túc hơn. Ding Zhen cũng gửi lời xin lỗi chân thành đến fan hâm mộ đồng thời kêu gọi mọi người quan tâm đến sức khỏe của mình.

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