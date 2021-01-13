Cậu bé mất tích bí ẩn suốt 4 năm và cái kết thích đáng cho kẻ thủ ác

Thế giới 13/01/2021 16:01

Gia đình không ngừng tìm kiếm con trai mất tích bí ẩn. 4 năm sau, cậu bất ngờ trở về cho biết mình bị bắt cóc bởi một chủ cửa hàng pizza.

Tờ Daily Star đưa tin, vào tháng 10/2002, cậu bé Shawn Hornbeck (11 tuổi) người Mỹ đã biến mất một cách bí ẩn khi đang trên đường đạp xe về nhà. Gia đình cậu bé vô cùng suy sụp nhưng họ chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. 4 năm sau đó, một vụ bắt cóc khác đã xảy ra, nạn nhân lần này là cậu bé Ben Ownby (13 tuổi). Khi cảnh sát ập vào căn hộ nhỏ trong thành phố Kirkwood, tiểu bang Missouri (Mỹ), người ta bất ngờ phát hiện cả hai cậu bé - Shawn và Ben - đều đang ở đây.

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Shawn Hornbeck bị bắt cóc khi mới 11 tuổi

Năm 2017, Shawn - khi ấy đã 15 tuổi - kể lại rằng mình bị bắt cóc bởi một người đàn ông tên Michael Devlin (41 tuổi) vốn là chủ của một cửa hàng pizza. Một năm sau khi bị bắt cóc, cậu đã được phép sử dụng internet và điện thoại nhưng vẫn không thể liên lạc với gia đình. Cậu cũng đã cố gửi một email dưới tên thật đến một trang web tìm kiếm người mất tích với hy vọng người thân hoặc cảnh sát có thể sẽ nhìn thấy. Shawn đã luôn nghĩ về gia đình và cầu nguyện mỗi đêm rằng cậu có thể đoàn tụ với họ vào một ngày gần nhất.

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Tên bắt cóc bị kết án 72 năm tù giam

Chia sẻ về câu chuyện, gia đình Shawn cho biết: “Đó là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của chúng tôi. Thậm chí khó có thể nói ra từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc. Nó giống như một giấc mơ và chúng tôi sợ rằng mình sắp tỉnh giấc”. Ông Oprah - bố của Shawn cũng nói thêm, có lẽ ông đã đọc được email nhưng nhanh chóng bỏ qua vì nghĩ rằng là một người trùng tên hoặc ai đó đang chơi khăm gia đình ông. 

Về phần tên bắt cóc Michael Devlin, trong khai báo với cảnh sát, hắn nói rằng bắt cóc Shawn để lạm dụng tình dục. Khi cậu bé đã lớn, hắn muốn tìm một đối tượng khác nhỏ tuổi hơn và lần này, người được nhắm trúng là Ben. Michael đã bị kết án 72 năm tù vì tội bắt cóc và lạm dụng trẻ em. 

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