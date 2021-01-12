Buộc phải lựa chọn giữa nhà và thú cưng, quyết định của cô gái khiến mọi người nể phục

Tờ Daily Star đưa tin, cô gái tên Rabiya Merani sống trong khu chung cư Surrey Strata cao cấp ở thành phố Vancouver ( Canada ) đã rất sốc khi nhận được bức thư từ những người quản lý tòa nhà. Họ yêu cầu cô phải chuyển thú cưng của mình là chú chó Scout đi nơi khác vì chiều cao vượt mức quy định, hoặc nếu không, chính cô phải dọn khỏi căn hộ của mình.

Được biết, Scout là một chú chó đáng yêu và thông minh. Nó đã 9 tuổi rưỡi và chỉ cao hơn một chút so với quy định. Rabiya đã cầu xin ban quản lý xem xét nới lỏng các quy định nhưng có vẻ mọi chuyện không dễ dàng.

Trích một phần nội dung bức thư: “Con chó của bạn đã cao hơn mức cho phép (14 inch - khoảng 36cm) so với quy định. Do đó, bạn phải đưa nó ra khỏi khu dân cư”.

Chú chó không được phép ở lại khu dân cư vì chiều cao quá khổ

Trao đổi với phóng viên, Rabiya bức xúc cho biết: “Bạn sẽ lựa chọn nuôi một con chó nhỏ quậy phá hay một con chó lớn yên tĩnh và biết nghe lời? Tôi nghĩ việc phân biệt đối xử giữa các vật cưng dựa trên kích thước của chúng là điều thật bất công”. Cô cho biết thêm, nhiều người dân khác sống trong tòa nhà cũng đang vi phạm quy tắc. Cô đã trông thấy nhiều con chó thậm chí còn cao hơn cả Scout nhưng có vẻ chỉ mình cô phải chịu phạt.

Rabiya bức xúc vì quyết định của ban quản lý

Hiện tại, Rabiya đã từ bỏ việc thỏa hiệp với ban quản lý tòa nhà và bắt đầu tìm kiếm một nơi ở mới. Cô sẽ không rời xa “người bạn” của mình dù chuyện gì xảy ra đi nữa.

Ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ đã thu hút rất nhiều lượt xem và vô số bình luận từ cư dân mạng. Đa số ý kiến đều ủng hộ quyết định chuyển đi của Rabiya và cho rằng con chó không lớn đến mức “phải làm to chuyện”. Tuy nhiên, một số người lên tiếng bênh vực ban quản lý tòa nhà vì thực ra, họ chỉ đang thực hiện đúng chức trách bảo vệ an toàn cho cả cộng đồng.

“Con chó trông không cao lắm, sao họ cứ thích làm to chuyện nhỉ?”, “Cô gái thật dũng cảm”, “Họ - ban quản lý - chỉ làm đúng quy định thôi mà” - trích một vài bình luận phía dưới bài viết.